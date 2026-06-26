В Виннице двое детей травмировались из-за взрыва неизвестного предмета: все подробности

Вечером в пятницу, 16 июня, в Виннице произошел взрыв неизвестного предмета. В результате инцидента двое малолетних мальчиков получили травмы.

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Пострадавших детей доставили в больницу. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Винницкой области.

На место взрыва прибыла следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники и другие профильные службы. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами).

Как сообщал OBOZ.UA, в Печерском районе Киева в среду, 24 июня, по предварительным данным, произошел взрыв в квартире многоэтажного дома. В результате чрезвычайного происшествия было повреждено жилье и начался пожар.

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