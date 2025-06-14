В университет 'поступают' или 'поступают': объяснение

Ежегодно во время вступительной кампании в сети появляются многочисленные советы для абитуриентов, однако не все они поданы на правильном украинском языке. В частности, пользователи часто путают слова "вступати" и "поступати".

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Несмотря на распространение последнего варианта в быту, языковеды отмечают: такая формулировка является калькой с русского. Также возникает путаница с сокращениями - "ВУЗ" или "ВНЗ". Чтобы избегать языковых ошибок, следует знать четкие нормы литературного украинского.

Вместо устаревшего и ошибочного "ВУЗ", которое происходит от выражения "высшее учебное заведение", нужно использовать "ВНЗ" - "вищий навчальний заклад". Это соответствует нормам современного украинского языка. Допустимым также является неофициальное, но вполне правильное слово "виш" - синоним к "ВНЗ". Такая терминология является рекомендованной как в повседневном употреблении, так и в официальных документах.

"Вступать" или "поступать" в университет

Что касается выбора между "вступати" и "поступати", то правильным вариантом является именно "вступати" в университет. Именно поэтому употребление таких словосочетаний, как "вступна кампанія", "вступник", "умови вступу" являются нормативными. На данный момент слово "поступати" не имеет такого значения в украинском языке.

Ведущая программы "Правильно українською" Ольга Багний подчеркивает: надо говорить "вступати до ВНЗ", а не "поступати у вуз". Такое употребление соответствует грамматическим и стилистическим нормам языка. Она призывает абитуриентов и всех желающих говорить грамотно, ведь именно язык формирует культуру образованного общества.

"Часто возникает вопрос, как говорить правильно "вступати" или "поступати" в институт или университет. Языковеды рекомендуют употреблять слово "вступати", а "поступать до колледжу", "вступати на бакалаврат" – в конце концов же "вступна кампанія", а не "поступна кампанія", "вступник", а не "поступник". И "умови вступу". Поэтому в университет или институт "вступають". Вот так правильно", — сказала Багний.

Следовательно, правильно говорить: "Я вступаю до університету", а не "поступаю в вуз".

OBOZ.UA предлагает узнать еще одно правило из украинского языка, касающееся употребления слова "філіжанка".

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