В Киеве в очередной раз зафиксировали существенное ухудшение качества воздуха: что известно

В Киеве в среду, 26 февраля, зафиксировали ухудшение состояния воздуха. Предварительно причиной повышения уровня загрязненности является накопление пыли.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Жителям столицы лучше пока отказаться от прогулок.

"В Киеве наблюдается временное ухудшение состояния воздуха: фиксируется повышение концентрации взвешенных веществ. Вероятной причиной ухудшения состояния воздуха является накопление взвешенных веществ (пыли). Поскольку маловетренная погода при повышенном атмосферном давлении не способствует рассеиванию примесей", – сообщили в КГГА.

В пресс-службе добавили, что для улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендовано закрыть окна, ограничить пребывание на улице, пить много воды. Если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

Следует отметить, что следить за состоянием атмосферного воздуха и радиационным фоном в режиме реального времени можно по ссылке (нажмите для перехода) и в приложении Киев Цифровой.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области в среду, 26 февраля, небольшая облачность, синоптики не прогнозируют осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +5°С.

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