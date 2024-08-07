В Украину возвращается солнечная погода: синоптики дали прогноз на четверг, 8 августа

В четверг, 8 августа, в Украину наконец-то возвращается солнечная погода. Впрочем, кое-где возможна переменная облачность.

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Об этом сообщает "Укргидрометцентр". Осадки синоптики не прогнозируют, но на северо-востоке страны возможны местами кратковременный дождь и гроза.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°С, днем 22-27°С, на юге страны ночью 17-22°С, днем 26-31°С. В Карпатах ночью 8-13°С, днем 19-24°С.

В Киевской области в четверг, 8 августа, возможна переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 13-18°С, днем 22-27°С. В Киеве ночью 15-17°С, днем 25-27°С.

Кроме того, в "Укргидрометцентре" предупредили о гидрологических явлениях. А именно:

– 7-8 августа, в результате достижения незначительной паводковой волны, на участке Днестра Галич - Залещики ожидается повышение уровней воды на 0,3-0,8 м над уровнями на 8 часов 7 августа, без негативных последствий.

– Во второй половине суток 8 августа на г. Днестр в создании поста города Залещики (Тернопольская обл.) ожидается прохождение максимального уровня дождевого паводка высотой 320-370 см над нулем поста, расходом 250-350 м3/с, без угрозы Уровень воды на 8 часов 7 августа составляет 296 см над нулем поста.

– В результате опустошения Каховского водохранилища и вхождения реки Днепр в старое природное русло, уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях (III уровень опасности – коричневый).

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Диденко спрогнозировала возвращение сильной жары в Украину с 15 августа. По словам синоптикини, повышение температуры начнется с западных областей.

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