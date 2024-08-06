'Начнется необычно': синоптик рассказала, когда в Украину ворвется новая волна жары

В ближайшие дни в Украине сохранятся комфортные температурные показатели, но уже с 15 августа ожидается новая волна жары. Причем в этот раз она начнется несколько необычно – с западных областей.

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На этой неделе по всей стране будет комфортная летняя температура. Об этом в Telegram сообщила синоптик Наталья Диденко.

По прогнозу синоптика, 7 августа температура воздуха в течение дня будет в пределах +24...+29 градусов. В южной части Украины столбики термометров покажут +31 градус.

Ночью будет прохладнее – всего +14…+18 градусов. В Карпатах температура может опустится аж до +10 градусов.

Дожди 7 августа пройдут местами на севере, в центральных областях, вечером в Харьковской области. На остальной территории нашей страны без существенных осадков.

В Киеве 7 августа также есть вероятность дождя с грозой. Температура воздуха в столице будет в пределах +25…+26 градусов.

Диденко отметила, что сильная жара, по предварительным прогнозам, придет 15 августа и начнется в этот раз с западных областей. Потом горячие воздушные массы распространятся на центр, север, юг и восток Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, руководитель отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко рассказала, что после непродолжительного похолодания в Украину снова может вернуться аномальная жара. По ее словам, уже на следующей неделе, с 12 августа, столбики термометров в некоторых регионах поднимутся до +40 °С.

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