В Украину ворвется потепление, будет оттепель: синоптик назвала дату

В ближайшие дни морозы в Украине уйдут. На смену им придет плюсовая температура с оттепелью, осадками и ветром.

Такую погодную картину прогнозирует синоптик Наталья Диденко. Ощутимое потепление она обещает уже с 26 января.

"Итак, антициклон разрушается, циклоны с атмосферными фронтами наступают, холод растворяется, оттепель с "плюсами" наступает", – говорится в сообщении.

Диденко добавила, что в ближайшие выходные, 24 и 25 января, над Украиной сойдутся зоны высокого и низкого атмосферного давления. Это повлечет сочетание остатков холодной погоды со снегом, мокрым снегом и порывистым восточным ветром.

24–25 января в большинстве регионов страны прогнозируют периодические осадки в виде снега и мокрого снега, а на юге и западе местами возможен дождь. Ветер восточных направлений – сильный.

Ночью температура составит от -6 до -12 градусов, на севере местами будет опускаться до -12 – -15, днем – -2 – -7. На юге и западе воздух будет теплее на 3–5 градусов.

В Киеве в эти дни ожидается снег, гололедица на дорогах, ночная температура около -10, дневная – около -5 градусов.

"26-го января, в понедельник, ожидается ощутимое потепление до оттепели, на западе потеплеет до 0 – +5 градусов, в южной части до +3+7, в Крыму до +7+12 градусов", – говорится в сообщении.

Синоптик также предостерегла, что несмотря на потепление, такое изменение погоды не является благоприятным для метеозависимых людей.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре сообщали, что 23 января погода в Украине будет меняться к менее морозной. Небольшая плюсовая температура днем ожидается в южных областях, а также на Закарпатье и Прикарпатье.

Как писал OBOZ.UA, в ХХ веке Украина неоднократно переживала экстремальные погодные явления, которые вошли в историю как "зимы века". Одними из самых холодных и снежных были зимы 1909, 1929, 1979 годов.

