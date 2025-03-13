До выходных погода в Украине будет 'летней': синоптик рассказала, где ожидать дождей

В Украине погода до конца рабочей недели останется теплой, в пределах +4…+10 градусов ночью и +14…+19 градусов днем, а на юге – даже до +22. Однако на западе пройдут дожди, а на выходных (15–16 марта) страну накроет похолодание.

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Метеорологическими данными поделилась с OBOZ.UA синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха. В интервью нашему изданию она рассказала, что в пятницу, 14 марта, украинцы еще смогут насладиться необычным мартовским теплом.

"До конца рабочей недели, до пятницы сохраняется относительно теплая, особо не меняющаяся воздушная масса, южные, юго-западные потоки. Поэтому температура будет оставаться достаточно высокой, как для марта месяца", – сказала синоптик.

В течение недели дожди будут приходить время от времени преимущественно через западные и северные области. В западных областях умеренные, кое-где значительные дожди, а в северных, центральных и местами восточных – небольшие. В остальных регионах осадков не прогнозируют.

Уже ночью в субботу, 15 марта, на западе и севере Украины похолодает до +1…+6 градусов. Детальнее об этом – читайте в полном интервью с Натальей Птухой по ссылке.

Как ранее писал OBOZ.UA, синоптик Наталья Диденко ожидает, что уже к вечеру пятницы на западные области начнут заходить дожди. Снижение температуры в субботу связано с холодным циклоном, отметила она.

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