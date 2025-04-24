В Украину ворвется похолодание, но ненадолго: синоптик предупредила о 'сюрпризах'. Карта

В выходные, 26-27 апреля, в Украине ожидается похолодание, дожди и грозы, возможны заморозки до -3 градусов. Уже со вторника, 29 апреля, прогнозируют потепление, однако температура воздуха не восстановится до нынешних свыше +25 градусов, а будет колебаться в пределах +20 градусов.

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Такой прогноз погоды в эксклюзивном интервью OBOZ.UA озвучила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха. По ее словам, похолодание, которое идет в Украину, не будет длительным.

"Это похолодание буквально на три дня, а дальше будет тенденция к повышению температурных показателей", – рассказала синоптик.

Погода начнет меняться уже с пятницы, 25 апреля. Атмосферный фронт с запада принесет дожди и грозы – ночью их ожидают в западных областях, а днем будет лить на всей территории Украины.

Однако температура воздуха не изменится: ночь останется теплой, а днем в большинстве областей +23…+26 градусов. На западе и севере +18…+23 градуса из-за большей облачности и локальных дождей.

Но самыми холодными будут воскресенье и понедельник, 27-28 апреля. Преимущественно без осадков, поскольку атмосферный фронт пройдет.

Только в восточных и юго-восточных областях в понедельник могут быть еще локальные кратковременные дожди с грозами.

Ночью в понедельник лишь +1…+6 градусов, на западе и севере страны на поверхности почвы возможны заморозки.

А во вторник по всей территории Украины, кроме юга, местами возможны заморозки и в воздухе.

"Но интенсивность их небольшая, 0…-3 градуса", – спрогнозировала Наталья Птуха.

Днем в воскресенье и понедельник +8...+14 градусов, ожидаются солнечные прояснения.

В западных областях в понедельник потеплеет до +13…+19 градусов, температура будет повышаться и на остальной территории страны.

Во вторник заморозков уже не прогнозируется, температурный будет снова повышаться, говорит синоптик.

Она добавила, что в Укридрометцентре рассчитывают на восстановление температуры уже не до нынешних свыше +25 градусов, но "в пределах +20 градусов, близких к климатической норме апреля".

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на 24 апреля Украина будет оставаться одной из самых теплых стран Европы. Дневная температура в большинстве областей в четверг достигнет +20…+26 градусов, а на открытом солнце столбики термометров могут показывать и +35 градусов, рассказала синоптик Наталья Диденко.

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