'Украина будет удерживать пальму первенства едва ли не самой жаркой страны Европы': синоптик уточнила прогноз на четверг

В четверг, 24 апреля, Украина будет оставаться одной из самых теплых стран Европы. Дневная температура в большинстве регионов достигнет +20…+26°C.

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Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. "Завтра Украина будет удерживать пальму первенства едва ли не самой жаркой страны Европы. Температура воздуха будет составлять в течение дня +20...+26 градусов. Термометры, расположенные на открытом солнце, игнорируйте – там может показывать и +35 градусов, поэтому голыми и в темных очках на улицу не выскакивайте, завтрашняя температура воздуха вполне приемлема в футболках, платьях или даже легких пиджачках с рукавом ¾", – отметила она.

На Западе страны завтра ожидаются дожди с грозами. Вечером осадки могут добраться до Севера и юго-востока Украины.

В Киеве будет сухо почти весь день, столбики термометров поднимутся до +25…+26°C. Во второй половине дня возможен кратковременный дождь.

В пятницу дождей станет больше, а уже в субботу в части страны ожидается похолодание. В частности, снижение температуры коснется Севера, Запада и большинства центральных областей. В воскресенье установится сухая, но холодная погода.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине уже в конце весны возможно постепенное поднятие температуры воздуха, в том числе до +25 градусов. Однако точно спрогнозировать наступление летней погоды невозможно.

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