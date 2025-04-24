Погода в Украине дважды резко изменится в ближайшие дни: Гидрометцентр озвучил подробный прогноз

В ближайшие выходные и в начале следующей недели погода в Украине сменится на более прохладную. Синоптики предупреждают о дождях с грозами. Ожидается существенное снижение температуры, возможны даже ночные заморозки до -3 градусов. Однако дожди будут продолжаться считанные дни, и вскоре температуры снова начнут повышаться. Уже на следующей неделе воздух днем может прогреваться до +20 градусов.

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Подробным прогнозом погоды до конца апреля в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделилась синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

Похолодание в Украине начнется с пятницы

В ближайшие дни, в частности, на выходных, 26-27 апреля, будут происходить изменения в погоде, предупредила синоптик. По ее словам, речь идет о нормальном процессе колебаний, ведь погода не может быть все равно одинаковой. Она предупредила, что украинцам следует приготовиться к похолоданию, которое не будет критическим.

Прежде всего, похолодание будет продолжаться в течение считанных дней. "Это похолодание буквально на три дня, а дальше будет тенденция к повышению температурных показателей".

Смена погоды начнется уже в пятницу, 25 апреля. В этот день в Украину зайдет атмосферный фронт с запада, который принесет дожди и грозы ночью в большинстве западных областей, а днем по всей территории. Тем не менее, температуры будут оставаться в тех пределах, которые есть сейчас – "и ночь теплая, и в дневные часы в большинстве регионов еще +23…+26 градусов. Чуть ниже, +18…+23 градуса, в западных и северных областях за счет того, что там будет больше облачности и местные дожди", – объяснила Наталья Птуха.

Начиная с субботы, 26 апреля, ночью в западных и северных областях, а днем по всей территории Украины ожидаются кратковременные дожди и грозы. При этом температура будет снижаться – в большинстве регионов ночью до +5…+10 градусов, днем до +11…+16 градусов. "Тепло остается на юге и востоке, там +8…+13 ночью, днем +19…+24 градуса", – уточнила синоптик.

Но самыми прохладными будут два дня – воскресенье и понедельник, 27-28 апреля. Преимущественно они без осадков, поскольку атмосферный фронт пройдет. Только в восточных и юго-восточных областях 27 апреля могут быть остаточные процессы в виде локальных кратковременных дождей с грозами. Ночью 27 апреля ожидается только +1… +6 градусов, на поверхности почвы возможны заморозки в западных и северных областях, а 28 апреля на всей территории Украины, кроме юга, местами возможны заморозки и в воздухе. "Но интенсивность их невелика, 0…-3 градуса".

Несмотря на это, дневные максимумы в воскресенье и понедельник будут оставаться достаточно высокими +8…+14 градусов. "Будут и солнечные прояснения", – отметила Наталья Птуха.

В понедельник, 28 апреля, в западных областях потеплеет до +13...+19 градусов, температура будет повышаться на всей территории страны. Во вторник, 29 апреля, заморозков уже не прогнозируется.

Что дальше? Потепление или похолодание?

"В обозримой синоптической перспективе мы имеем такие тенденции – прохладными у нас будут выходные и понедельник, а со вторника температурный фон снова повысится", – пояснила синоптик.

По ее словам, в Гидрометцентре рассчитывают на восстановление температуры пусть не до таких показателей, как сейчас, то есть более +25 градусов, но "в пределах +20 градусов, близких к климатической норме апреля", – сказала она.

Подробный прогноз погоды от Украинского гидрометцентра

Украинский гидрометцентр обнародовал подробные погодные карты для всех регионов Украины на период до 28 апреля. Согласно им, в ближайшие дни погода в Украине резко изменится.

Так, в пятницу, 25 апреля, дожди ожидается на всей территории Украины, хотя температуры будут оставаться достаточно высокими: ночью +9…+13 градусов, днем в большинстве областей +20…+22 градуса. На востоке и юге страны столбик термометра будет достигать отметки +25…+27 градусов.

В субботу, 26 апреля, осадки будут продолжаться, а температура воздуха будет постепенно снижаться, преимущественно в дневные часы. Ночью, как и в предыдущий день, воздух будет прогреваться до +9… +10 градусов в большинстве регионов, на юге и востоке на несколько градусов выше, а в дневные часы в большинстве регионов температура не будет превышать +20 градусов, за исключением южных районов.

В воскресенье, 27 апреля, ожидается очередное существенное изменение погоды. Дожди должны прекратиться почти везде, кроме крайней рассвета. Тем не менее, будет происходить дальнейшее понижение температуры. Ночью воздух будет прогреваться до +5 градусов, на юге и востоке до +7 градусов. Дневной максимум будет составлять +16 градусов на юге и +17 градусов в Закарпатье. На остальной территории ожидается +11… +13 градусов.

В понедельник, 28 апреля, погода в Украине будет такой же, как и в предыдущий день. Осадков не предполагается. Ночные и дневные температуры будут достаточно низкими. В ночные часы воздух будет прогреваться до +3… +5 градусов, в дневные часы до +11… +14 градусов. На западе и юго-западе страны будет теплее, до +17… +19 градусов.