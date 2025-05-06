В Украину вернутся заморозки и снег: названа дата и регион

8 и 9 мая в Украину вернутся заморозки и снег. Однако такие погодные явления ожидаются в определенных регионах, в частности мокрый снег пройдет в Карпатах.

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Что касается заморозков, то они будут наблюдаться в ночное время на западе и севере нашей страны. О погоде на ближайшие три дня рассказали в Украинском гидрометеорологическом центре.

В среду, 7 мая, в Украине ожидаются кратковременные дожди, на юге и юго-востоке страны местами с грозами. Ночью осадки пройдут в Приазовье и Крыму. Днем в большинстве западных и северных областей будет сухо.

Температура в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях ночью составит 4-9°С тепла, а днем поднимется до 13-18°С. На остальной территории ночью ожидается 8-13°С тепла, а днем – 17-24°С.

В четверг, 8 мая, осадков не предвидится, за исключением кратковременных дождей ночью на юге и востоке страны, а также днем в Карпатах. В ночные часы, в западных и северных областях на поверхности почвы возможны заморозки 0-3°С. Температура воздуха ночью составит от 3 до 5°С тепла, днем от 13 до 15°С выше нуля.

В пятницу, 9 мая, ночью кратковременные дожди пройдут на Закарпатье, Прикарпатье, Хмельнитчине, Винницкой и Одесской областях, а днем – по всей Украине, кроме северо-запада. Ночью в высокогорье Карпат возможен мокрый снег.

Температура в западных и северных областях ночью составит 1-8° тепла, днем – 10-16° тепла; на остальной территории ночью ожидается 8-13°, днем – 15-20°. Ветер преимущественно северо-восточный и северный, со скоростью 5-10 м/с.

Напомним, по словам синоптика Веры Балабух, погода в Украине летом 2025 года может стать аномально теплой. Средняя температура может быть на два градуса выше нормы, а самая высокая температура вероятна в июле.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 мая, частью Тернопольской области пронесся мощный ливень со шквалами и градом. Ухудшение погоды привело к подтоплениям домохозяйств и гибели домашней птицы.

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