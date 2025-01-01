В Украину в начале января ворвется аномальное тепло: синоптики удивили прогнозом. Карта

Начало 2025 принесет украинцам аномально теплую погоду. Так, в первые дни января значительные осадки или морозы не прогнозируются, лишь местами на западе и в северных областях возможны небольшие дожди с мокрым снегом.

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Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. Такое тепло вызвано поступлением воздушных масс с юго-запада Европы.

В среду, 1 января, в Украине ожидается сухая погода. Температура ночью будет +1…+3 °C, днем поднимется до +6…+8 °C, а на юге будет достигать +12 °C. Ветер ожидается западного и юго-западного направлений со скоростью 7–12 м/с.

В четверг, 2 января, на крайнем западе Украины местами прогнозируется небольшой дождь, в Карпатах возможен мокрый снег. В остальных регионах сохранится сухая погода. Температура ночью будет +1…+3 °C, днем поднимется до +6…+8 °C, а на юге достигнет +9…+11 °C. Ветер юго-западный, с порывами 7–12 м/с.

В пятницу, 3 января, ожидается постепенное понижение температуры. Местами возможен небольшой мокрый снег, а на дорогах в западных регионах гололедица. Днем температура составит -2…+4 °C, на юге будет немного теплее – +5…+7 °C и без осадков. Ветер юго-западный, с порывами 5-10 м/с.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине на Новый год ожидается почти весенняя погода. Синоптик Наталья Диденко предупредила, что в среду, 1 января, светит солнце, потеплеет до +4...+9 градусов, иногда даже до +11. В то же время характерной особенностью последнего дня 2024 и первых дней 2025 будет сильный ветер западных направлений.

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