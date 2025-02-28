В Украину в начале марта ворвется потепление: синоптик дала детальный прогноз. Карта

В Украину в первые дни марта ворвется потепление, но с дождем и мокрым снегом. Только на востоке нашей страны сохранится сухая погода.

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Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что на следующей неделе будет теплеть, однако с ветром и осадками.

"1-2 марта территорию Украины будет пересекать атмосферный фронт, который принесет дождь и мокрый снег. Осадки будут перемещаться в течение субботы-воскресения от западных областей в восточном направлении. Только восточные области обойдутся без осадков, хотя и будет облачно", – говорится в сообщении.

По словам Диденко, ночью температура воздуха составит около нуля. В западных регионах она будет от 0 до +4 градусов, а на востоке от -2 до -9 градусов. В течение дневного периода 1 и 2 марта теплая погода ожидается в западных областях с температурой от +2 до +7 градусов.

На востоке 1 марта температура составит от -2 до -5 градусов, а 2 марта – от 0 до -4 градусов. В других регионах в течение субботы и воскресенья дневная температура будет колебаться от +1 до +5 градусов.

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В столице 1 марта прогнозируется мокрый снег, а 2 марта будет наблюдаться преимущественно плотная облачность. В субботу в течение дня температура будет составлять от +1 до +3 градусов, а в воскресенье потеплеет до +3+5 градусов.

"Зима идет и это действительно такое облегчение…А мы вместе встречаем весну. Пусть и не сразу теплую, пусть даже со снегом или холодом, но мы знаем, что это – к солнцу, юным зеленым листочкам, ближе к победе и новым надеждам", – написала синоптик.

Напомним, по информации Укргидрометцентра, первые выходные марта принесут в Украину потепление, но с осадками. Почти на всей территории днем столбики термометров покажут плюсовую температуру. Ночью еще ожидаются небольшие морозы.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале марта сухо и солнечно будет только в юго-восточной части Украины. Температура воздуха в первый день весны будет колебаться в пределах +2…+4 градусов. Теплее всего будет на юге – до +8 градусов.

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