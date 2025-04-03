В Украину в апреле ворвется 'зимняя' погода: когда и где будут заморозки

Апрель 2025 года в Украине, который начался с дождей, в дальнейшем удивит похолоданием и мокрым снегом. Резкая смена погодных условий ожидается уже в ближайшие выходные, 5-6 апреля.

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Произойдет существенное понижение температуры, в ряде областей будут заморозки. OBOZ.UA собрал прогнозы синоптиков относительно апрельского похолодания.

В Украину зайдет атмосферный фронт

Синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха предупредила, что 5 апреля с северо-запада в Украину начнет двигаться атмосферный фронт, поэтому на выходных будут небольшие дожди во многих областях, на западе местами с мокрым снегом.

Специалист отметила, что важно следить за ежедневными прогнозами, которые еще могут претерпеть изменения. Но можно сказать точно: температура воздуха снизится. Согласно ее прогнозу, 5 апреля в западных и северных областях днем будет не выше +3… +9 °С.

"Ощутимо прохладно. По имеющимся расчетам, такие значения могут удерживаться и в начале следующей недели. Наиболее ощутимо влияние прохладной волны будет для жителей западных и северных областей. Юг и юго-запад коснется меньше – там 5 апреля днем температура будет держаться в пределах +11… +17 °С", – отметила Птуха.

Об ощутимом похолодании в центре страны предупредил директор Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань. Согласно прогнозу, в ближайшие выходные, 5-6 апреля, начнется "вторжение" холода, дожди с мокрым снегом, транспортировка арктического воздуха, значительное похолодание и заморозки. Как пояснил синоптик, они на Черкасщине продолжаются в среднем до 20 апреля.

Теплый "подарок" перед похолоданием

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что 4 апреля окажется прекрасным синоптическим днем перед резким похолоданием. В пятницу в Украине максимальная температура воздуха будет составлять в течение дня +12…+19 °С. Прохладнее будет только в прибрежных районах – до +10… +14 °С.

В большинстве областей Украины ожидается сухая и солнечная погода, только в южной части задержатся тучи и предполагается периодический дождь. В Киеве 4 апреля тоже будет отличная солнечная теплая погода с температурой воздуха до +18 °С.

По словам синоптика, уже в субботу градусы начнут съезжать вниз, пойдет дождь, а в воскресенье он будет переходить в снег, на дорогах вероятно налипание мокрого снега, усилится ветер, температура воздуха днем в столице будет +2… +5 °С.

Она пояснила, что в выходные в Украине начнется новый атмосферный процесс, придет другая, свежая воздушная масса: 5 апреля станет холоднее на западе, севере и части центральных областей, а 6 апреля резко похолодает и пойдет снег. В восточных областях и на юге выходными еще будет дождь (туда холодная воздушная масса зайдет в понедельник, 7 апреля).

Следующая неделя, по предварительным прогнозам, тоже ожидается холодной: с ночными заморозками и периодическими осадками в виде дождя и мокрого снега.

Общий прогноз погоды на апрель-2025

Кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич прогнозировал, что на территории Украины апрель ожидается в целом теплее средних многолетних показателей. Однако превышение нормы будет не столь значительным, как это было в марте, и составит примерно +1,5… +2,7 °С по сравнению с нормой.

"В связи с увеличением средней температуры ускорятся процессы вегетации всех видов растений, поэтому в случае кратковременных вторжений холода уже есть смысл говорить не о морозах, а о заморозках – то есть снижение температуры воздуха ниже 0 °С на фоне положительной среднесуточной температуры", – отметил специалист.

По его словам, количество осадков по стране, вероятно, распределится более неравномерно, поскольку существенная их часть будет выпадать за счет конвективных процессов, более характерных для теплого полугодия. Но общее количество осадков в месяц будет соответствовать климатической норме, в части страны по левому берегу Днепра она может превысить норму на 20-50%.

В то же время вероятность снега в течение всего апреля Кибальчич оценивает как довольно низкую на равнинной местности, но в Карпатах он будет периодически наблюдаться, что для этого региона является нормой.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптики прогнозируют, что в 2025 году Украину, вероятно, ждет аномальное лето. Из-за гидрологической засухи возможны пожары в экосистемах, также на фоне жары может наблюдаться "климатический удар" в виде гроз, града, ливней и шквалов.

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