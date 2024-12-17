В Украину пришло зимнее потепление с дождями: в Гидрометцентре уточнили прогноз погоды на вторник, 17 декабря

Во вторник, 17 декабря, в Украине еще больше потеплеет, но погоду испортят дожди и ветер, однако, не обойдется и без мокрого снега.

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Об этом сообщили в Укргидрометцентре. По прогнозам синоптиков, в этот день солнце не будет просматриваться из-за облаков.

Украиной пройдут умеренные дожди, а в Карпатах, на востоке и северо-востоке - с мокрым снегом.

Температура ночью не будет опускаться до минусовых отметок и будет колебаться в пределах 0...+5. Днем воздух прогреется до +3...+8. .

Ветер преимущественно западный. Метеорологи предупреждают о порывистом ветре.

Так , 17 декабря по всей Украине, кроме Закарпатья, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Как отметили в Укргидрометцентре, такие погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта.

А вот в Закарпатье, где сильного ветра не предвидится, возникла другая опасность.

По прогнозам синоптиков, во вторник, 17 декабря, в связи со снегопадом и метелью, на высокогорье восточной части Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность – третий уровень, оранжевый.

В Киеве и области 17 декабря ожидаются дожди. Температура воздуха будет днем +5...+7, а ночью +1...+3.

На территории Киевщины объявлен желтый уровень опасности из-за порывов ветра, который будет достигать 15-18 м/с.

Как сообщал OBOZ.UA, зима в Украине 2024-2025 будет относительно теплой, но не исключается поступление арктического холода. Такой прогноз дала кандидат географических наук Вера Балабух. По ее словам, самым холодным зимним месяцем станет январь, но сильных осадков не ожидается.

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