В Украину после потепления придут дожди с похолоданием: синоптик назвала дату

В Украине еще сохранится теплая и солнечная погода, однако она не будет длительной. Уже во второй декаде мая синоптическая ситуация изменится.

Ожидается возвращение дождей и постепенное снижение температуры. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Какой будет погода в ближайшие дни

5 мая значительная часть Европы окажется под влиянием дождей, тогда как Украина будет оставаться в зоне антициклона.

В большинстве регионов страны сохранится сухая и солнечная погода. Дневная температура воздуха составит от +23 до +27 градусов, а на побережьях – от +17 до +21 градуса.

В столице вторник обещает быть по-настоящему весенним. Ожидается ясное небо и комфортное тепло – около +25 градусов днем.

Синоптик отмечает, что такая стабильная и теплая погода еще продлится несколько дней.

Несмотря на текущее потепление, погодные условия начнут меняться уже вскоре. Первое ощутимое изменение синоптической ситуации ожидается ориентировочно 9–10 мая.

В этот период прогнозируют возвращение дождей и постепенное снижение температурных показателей.

Напомним, климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние ее два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимы выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

