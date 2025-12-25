В Украину после морозов ворвется потепление: синоптик назвала дату

26 декабря в большинстве областей Украины будут снегопады, порывистый северо-западный ветер и метели, при этом температура воздуха постепенно повысится. Наименьшая вероятность осадков прогнозируется на западе страны.

Информацию опубликовала синоптик Наталья Диденко на Facebook-странице. Температура днем в большинстве регионов будет колебаться от 3° мороза до 2° тепла.

В Киеве снег будет сопровождаться сильным ветром, а температура поднимется до нуля. Снегопады завтра охватят центральные, северные и восточные области Украины, что усложнит движение на дорогах из-за гололеда.

Потепление будет ощущаться по всей стране благодаря атмосферным фронтам, которые принесут более теплые воздушные массы. В столице прогнозируют снег и сильный северо-западный ветер, возможны метели.

В западных областях осадки будут менее интенсивными, однако погодные условия все равно будут оставаться сложными. Синоптики советуют водителям и пешеходам быть осторожными и учитывать гололед на дорогах.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что погода на Новый год удивит украинцев. Синоптик Иван Семилит рассказал, где будет много снега.

Снежный покров будет оставаться в большинстве областей, поскольку в ночные часы в большинстве областей будет 0... -5 градусов. Больше всего снега будет наблюдаться на северо-востоке, поскольку именно из этой части будет поступать циклон, там выпадет больше всего снега.

