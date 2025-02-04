В Украину надвигаются морозы: синоптики дали прогноз погоды на вторник, 4 февраля

Во вторник, 4 февраля, погода в Украине будет облачной, в большинстве областей ожидаются осадки. Также синоптики предупредили о более ощутимом похолодании – столбики термометров опустятся до -5 градусов, а в Карпатах – до -13.

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Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. Местами сегодня выпадет небольшой снег, только в большинстве южных областей, а ночью и на крайнем западе страны без осадков.

"На юго-востоке и востоке страны на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с", – сказано в прогнозе.

Температура воздуха ночью по стране составит 0-5 градусов мороза, днем будет от 3 мороза до 2 тепла. В Карпатах будет холоднее всего: ночью 8-13 градусов мороза, днем от 0 до 5 градусов с минусом.

В Киевской области сегодня тоже будет облачно, местами выпадет небольшой снег.

Температура ночью будет колебаться от 0 до -5 градусов, днем от 3 мороза до 2 тепла. В Киеве ночью 1-3 градуса мороза, днем будет около 0.

Как сообщал OBOZ.UA, февраль в Украине начался похолоданием и снегопадами. Синоптик Наталья Диденко предупредила о колебаниях температур в ближайшие дни, а также отметила, что более сильные морозы ожидаются в середине месяца.

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