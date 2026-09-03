На Украину надвигается похолодание до +5 и дожди: синоптик назвала даты и регионы и рассказала, каким будет начало осени

В ближайшие дни погода в Украине претерпит заметные изменения. Несмотря на то, что метеорологическое лето будет продолжаться, в конце текущей и в начале следующей недели начнется постепенное понижение температуры, хотя традиционно на юге страны будет значительно теплее, чем в остальных регионах.

Видео дня

О том, какой будет погодная ситуация в Украине далее, в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказала ведущая специалистка отдела коммуникаций со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Оксана Скляр.

Какой будет погода в Украине в пятницу и на выходных

В конце рабочей недели, в пятницу, ночью на востоке, а днем на западе, в Житомирской и Одесской областях местами может пройти небольшой дождь. На остальной территории осадков не ожидается. В то же время, синоптики прогнозируют туманы на севере и в большинстве центральных областей, которые будут образовываться ночью и утром.

В субботу ночью на северо-западе, а днем на всей территории Украины, кроме юго-востока, синоптики прогнозируют кратковременные дожди, местами грозы. При этом, ветер будет относительно сильным, "что может создавать определенный дискомфорт и ощущение прохлады", – отметила синоптик. В Карпатах ожидаются порывы ветра со скоростью 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет в пределах +11… +16 градусов, днем +26… +31 градус, на западе и севере страны +19… +24 градуса. При этом, в Карпатах ночью синоптики ожидают +5…+10 градусов, днем +15…+20 градусов.

В воскресенье ночью в восточных, южных и большинстве центральных областей, а днем по всей территории Украины, кроме юго-запада, пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Синоптики также предупреждают о сильных порывах ветра днем повсеместно в Украине, кроме Крыма и Приазовья. Столбик термометра будет подниматься в ночные часы до отметки +9… +15 градусов, на юго-востоке +13… +18 градусов, а днем +18… +24 градуса. Теплее всего будет на крайнем юге страны, где воздух прогреется до +28 градусов. Зато в Карпатах ночью будет всего +5… +10 градусов, а днем +15… +20 градусов.

Какой будет погода в Украине в начале следующей недели

В понедельник дождей не будет, но температура немного снизится. Ночью будет +7… +13 градусов, днем +18… +24 градуса, на северо-востоке Украины прохладнее, +15… +20 градусов.

Прогноз погоды на следующие дни пока лишь предварительный, консультативный. В период с 8 по 11 сентября в Гидрометцентре ожидают погоду преимущественно без осадков, с ночными температурами в пределах +10…+16 градусов и дневными на уровне +23…+29 градусов.

"Утверждать, что в ближайшие несколько дней у нас начнется метеорологическая осень, мы не можем, ведь она наступает тогда, когда среднесуточные температуры стабильно ниже +15 градусов. Пока что мы можем сказать, что в ближайшие дни ожидается довольно комфортная теплая осенняя погода, иногда с кратковременными дождями, но местами и без осадков. Ближе к этим датам мы будем сообщать об изменениях", – отметила синоптик.

Подробныйпрогноз погоды по всем регионам Украины

Украинский гидрометцентр обнародовал погодные карты на период до 7 сентября. Они показывают небольшое понижение температуры в начале следующей недели.

Так, в пятницу, 4 сентября, в большинстве регионов, но преимущественно на западе, ожидаются кратковременные дожди и облачность. При этом температура воздуха останется комфортной. В ночные часы температура воздуха составит от +12 до +20 градусов – прохладнее всего на севере, теплее всего на юге, а днем воздух будет прогреваться от +19 градусов на западе до +27 градусов на юге.

В субботу, 5 сентября, облачность и дожди различной интенсивности ожидаются на западе, севере и частично в центре страны. Зато на востоке и юге будет преобладать солнечная погода. Ночные температуры будут довольно высокими, от +16 до +21 градуса, а днем температуры будут различаться в зависимости от региона. На севере ожидается всего +18…+20 градусов, зато на юге страны +29 градусов, а в Николаевской области +31 градус.

В воскресенье, 6 сентября, почти повсеместно в Украине синоптики прогнозируют дожди различной интенсивности и похолодание. Температура снизится на несколько градусов по сравнению с предыдущими днями. Так, ночью будет от +13 градусов на севере до +21 градуса на юге, а днем от +16 до +25 градусов.

В понедельник, 7 сентября, погода в Украине снова заметно изменится: осадков почти не будет, зато температура воздуха снизится еще больше. Самые прохладные ночи ожидаются на западе страны, +10… +12 градусов, самые теплые – в Одесской области, +17... +19 градусов. Днем прохладнее всего будет на севере и северо-востоке, +17… +19 градусов, а теплее всего – на юге материковой Украины, +22… +24 градуса.