В Украину еще ворвется новая волна похолодания: когда ждать изменения погоды

Ближайшие дни в Украине будут теплыми. В большинстве регионов будет преобладать сухая и солнечная погода. Однако, после такого потепления, температура воздуха снова снизится.

Видео дня

Таким прогнозом поделилась синоптик Наталья Диденко. Она также рассказала, какой погоды ожидать во вторник, 24 марта.

Похолодание в Украине

По словам синоптика, теплая погода продержится в Украине до конца марта. Однако в конце месяца и в начале апреля придет похолодание.

Погода 24 марта

Во вторник, 24 марта в Украине сохранится теплая погода. Днем температура воздуха составит от +12 до +16 градусов. Несколько холоднее будет на юго-востоке и востоке страны. В этих регионах, по прогнозу Диденко, ожидается от +6 до +11 градусов.

Осадки в этот день маловероятны, однако небольшие дожди возможны в Запорожской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму.

В Киеве 24 марта прогнозируется сухая, солнечная и теплая погода. Днем термометры покажут от +12 до +14 градусов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!