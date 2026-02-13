В Украине заработает 200 бесплатных образовательных центров до 2030 года

Крупнейшая в Украине сеть образовательно-культурных пространств Гончаренко центр объявила о планах масштабирования до 2030 года. Речь идет о расширении до 200 хабов по всей Украине, присутствие в каждой области и каждом районе, а также запуск собственного университета – Goncharenko Centre University.

Об этом заявил основатель сети, народный депутат Алексей Гончаренко во время мероприятия по случаю пятилетия деятельности сети в Киеве. Событие собрало около 500 участников, среди которых – представители общественного сектора, топ-политики, дипломаты и делегации посольств европейских стран и США.

По озвученной стратегии, к 2030 году сеть должна увеличиться с 44 до 200 образовательных пространств. Планируется обеспечить присутствие в каждой области и районном центре Украины, в частности в громадах, где доступ к бесплатному образованию ограничен.

По словам Гончаренко, к 2030 году сеть планирует привлечь 20 миллионов участников образовательных программ и провести 750 тысяч событий – от регулярных занятий и курсов до крупных форумов и общественных мероприятий.

Среди приоритетов – развитие онлайн-образования, расширение языковых программ, курсов цифровой грамотности и практических направлений обучения.

Кроме расширения сети, к 2030 году команда анонсировала разработку проекта Goncharenko Centre University – отдельной образовательной институции в рамках экосистемы проекта. По словам Алексея Гончаренко, этот университет в будущем должен занять лидерскую позицию среди высших учебных заведений Восточной Европы.

Сеть была запущена в 2021 году из 10 образовательных пространств. На сегодня работает 44 центра по всей стране. За пять лет к программам присоединились 2,8 миллиона студентов, проведено 172 тысячи событий, а более 200 тысяч украинцев получили бесплатные юридические консультации.

"Мы стартовали с базовой идеи – сделать образование бесплатным и доступным. Впоследствии стало очевидно, что спрос значительно шире: люди хотели больше направлений и больше возможностей. В феврале 2021 года открылись первые центры в Подольске и Балте, а уже вскоре – еще в восьми городах. Сегодня сеть насчитывает 44 пространства по всей стране, и к программам приобщаются миллионы", – отметил основатель проекта Алексей Гончаренко.