В Украине заблокировали YouTube-каналы блогера 'Андрея Луганского', против которого введены санкции СНБО

Видеохостинг YouTube заблокировал на территории Украины каналы пророссийского блогера Андрея Серебрянского, более известного как ""Андрей Луганский", против которого Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции. Сам блогер сбежал из Украины после начала полномасштабного вторжения.

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Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО в Facebook. Отмечается, что YouTube ограничил доступ на территории Украины к шести каналам подсанкционного блогера.

Они обвиняются в том, что распространяли созвучные российской пропаганде нарративы.

"YouTube заблокировал на территории Украины шесть каналов блогера Андрея Серебрянского, которые распространяли созвучные российской пропаганде нарративы"", – говорится в сообщении.

Серебрянский, известный под псевдонимом "Андрей Луганский", покинул Украину после начала полномасштабного вторжения.

Против него ввели санкции согласно указу Президента от 20 июля 2025 года.

Санкциями предусмотрено замораживание активов, запрет на пользование имуществом, ограничение ведения любой хозяйственной деятельности, а также блокировка онлайн-ресурсов. Интернет-провайдеров обязали ограничить доступ к сайтам и социальным сетям, связанным с этим лицом.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее YouTube заблокировал на территории Украины каналы российской журналистки Юлии Латыниной и бывшего нардепа Геннадия Балашова, которые также подпали под санкции СНБО. Геннадий Балашов в начале полномасштабного вторжения выехал из Украины. Против него возбуждено уголовное производство.

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