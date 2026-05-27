В Украине вводят новые правила обучения для мобилизованных: что изменится

Сухопутные войска ВСУ внедрили обновленный стандарт базовой общевойсковой подготовки для мобилизованных в шести учебных центрах. Программу адаптировали к современным условиям войны – рекруты будут проходить интенсивные тренировки в составе малых тактических групп, учиться противодействовать FPV-дронам и получат больше часов тактической медицины.

Видео дня

Новую программу разработали на основе опыта 151-го учебного центра с учетом потребностей современного фронта. О внедрении обновленного стандарта БЗВП сообщили в Министерстве обороны Украины.

Также в системе подготовки появился элемент менторства: за каждым взводом закрепляют командира и инструктора, которые сопровождают курсантов в течение обучения. Отдельные рекруты смогут пройти углубленную дофаховую подготовку по направлениям командира группы, спасателя или оператора.

Продолжительность базовой подготовки осталась неизменной – 51 сутки. В то же время в учебных центрах изменили подход к преподаванию: теперь рекруты учатся по принципу "от простого к сложному", ежедневно повторяя ключевые навыки до автоматизма.

В огневой подготовке упражнения выполняются с постепенным усложнением, а тактические занятия сфокусированы на взаимодействии в малых боевых группах. Дополнительные 12 часов выделили на тактическую догоспитальную помощь – за счет сокращения устаревших элементов подготовки.

Особое внимание уделили борьбе с беспилотниками. В обучении используют системы "лазертаг" для имитации поражения FPV-дронов и двустороннего боя, что позволяет максимально приблизить тренировки к реальным условиям.

Еще одним нововведением стала дофаховая подготовка. Рекруты, которые покажут высокие результаты и мотивацию, смогут добровольно пройти углубленный курс по специализациям стрелка-оператора, стрелка-спасателя или командира малой тактической группы.

В Сухопутных войсках отмечают, что первые результаты обновленной методики уже получили положительные отзывы от курсантов, которые оценили уровень подготовки как достаточный или высокий.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что кабинет министров Украины готовит новые правила бронирования военнообязанных. Они будут касаться размера минимальной зарплаты, квот и критериев бронирования.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!