В Украине в воскресенье ударит до 24 градусов мороза: где будет холоднее всего. Карта

В воскресенье, 1 февраля, в Украине ожидается существенное похолодание – в отдельных регионах температура воздуха опустится до -24 градусов. Самые низкие показатели прогнозируют в ночные и утренние часы.

В то же время осадки почти не предвидятся, погода будет преимущественно облачной с прояснениями. Прогноз обнародовал Украинский гидрометеорологический центр.

По данным синоптиков, самые сильные морозы ночью ожидаются в северных и восточных областях Украины. В Черниговской, Сумской и Харьковской областях температура воздуха может снизиться до -22...-24°. В Полтавской и Луганской областях прогнозируют до -20...-23°.

В центральных регионах будет несколько теплее, однако мороз будет оставаться ощутимым. В Киеве в ночь на 1 февраля ожидается около -15°, днем температура будет колебаться в пределах -10...-12°. В Днепре и Кропивницком ночью прогнозируют -14...-17°.

На западе Украины сильных экстремумов не ожидается. Во Львове, Луцке и Ивано-Франковске температура ночью составит -10...-13°, днем – около -7...-9°. На юге, в частности в Одессе и Николаеве, ночью прогнозируют -8...-11°, днем – до -5...-7°.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-12 м/с, что будет усиливать ощущение холода. Синоптики советуют ограничить длительное пребывание на открытом воздухе и быть внимательными на дорогах из-за возможного гололеда.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине в ближайшие дни ожидается резкое снижениетемпературы воздуха. В ряде областей синоптики прогнозируют морозы до -30 градусов в ночное время. Самая холодная погода придется на начало февраля.

