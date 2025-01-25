В Украине в воскресенье потеплеет до +11: синоптики дали детальный прогноз. Карта

В ближайшее время на территории Украины сохранится аномальная для зимы погода. В некоторых областях столбики термометров поднимутся до нехарактерных для января +11 градусов.

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Осадков в воскресенье по всей территории страны не предвидится. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Самая высокая температура воздуха 26 января прогнозируется в Николаевской, Херсонской области и в Крыму. На юге воздух прогреется до +6…+11.

Также аномальное тепло ожидается на западе страны. В Закарпатской, Львовской, Черновицкой, Ивано-Франковской и Волынской областях синоптики прогнозируют +8…+9 градусов. При этом ночью на западе Украины местами ударит мороз до -2 градусов.

В центре и на севере Украины 26 января в течение дня столбики термометров поднимутся до +5…+8 градусов. Ночью в этой части страны ожидается 0…+2.

Самая низкая температура в течение дня ожидается в восточных областях. В Донецкой, Луганской и Харьковской области синоптики прогнозируют +3…+5. Ночью возможны заморозки до -1.

В Киеве 26 января ожидается переменная облачность. В течение дня в столице будет относительно тепло – около +8 градусов. Ночью температура в Киеве опустится до 0…+2 градусов.

Напомним, швейцарские ученые предупреждают, что миром распространяются мегазасухи, влияние которых ощутит все человечество. Они становятся более горячими и распространенными с 1980 года.

Как писал OBOZ.UA, метаанализ текущих последствий глобального потепления показывает, что треть всех живых видов может исчезнуть до 2100 года. Этот сценарий угрожает стать реальностью, если выбросы парниковых газов не замедлятся.

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