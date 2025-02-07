В Украине усилятся морозы: синоптики дали прогноз на выходные и рассказали, где будет холоднее всего. Карта

На выходных в Украине будет фиксироваться значительное понижение температуры по всей территории. Это означает, что морозы усилятся, однако холоднее всего будет на севере и западе.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр. В частности, столбики термометров начнут опускаться в ночь на 8 февраля.

Прогноз погоды на субботу 8 февраля

В субботу, в большинстве областей Украины, ожидается переменная облачность и отсутствие осадков, только в Крыму может выпасть небольшой снег. На дорогах местами образуется гололедица. Ветер будет северо-восточный и юго-восточный со скоростью 7–12 м/с. Ночные температуры будут составлять от -4 до -9 °С, а днем от 0 до +7 °С. В Карпатах ночью температура опустится до -6...-8°С, а днем будет оставаться в пределах +1...+3°С.

Центральный регион тоже окажется под влиянием морозов, температура там будет колебаться от -4 до -7 градусов.

Прогноз погоды на воскресенье 9 февраля.

В воскресенье, 9 февраля, ситуация останется похожей, утром в западных областях прогнозируются температуры от -3 до -7 градусов, днем они поднимутся до +3 градусов, а вечером снова опустятся до минусовых значений. Лишь в Закарпатье днем ожидается от +5 до +7 градусов.

В центральных и южных частях страны мороз будет держаться в пределах -5-8 градусов, и на востоке термометр может показывать от -5 до -8 градусов ночью, а днем от -2 до 0 градусов. Ветер ожидается юго-восточный и северо-восточный, без осадков.

Напомним, по прогнозу Наталки Диденко, с 7 февраля погоду Украины будет определять мощный антициклон с севера. Это означает, что осадки будут маловероятными, увеличится прояснение, а ночью морозы окрепнут до -3... -8 градусов, однако днем будет теплеть до 0...+2 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам синоптика Веры Балабух, настоящая зима с морозами еще вернется в Украину, хоть и ненадолго. Однако на значительной территории нашей страны в феврале, как и в январе, с большой вероятностью столбики термометров в большинстве своем будут подниматься выше нуля.

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