Аномальное тепло сменится похолоданием: синоптики дали прогноз на начало недели в Украине. Карта

В Украине со 2 октября аномальное тепло сменится похолоданием. Почти на всей территории страны столбики термометров опустятся ниже +20 градусов.

Существенных осадков в ближайшие дни не прогнозируется. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В понедельник, 2 октября, по всей территории Украины ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в течение дня составит в среднем +17…+20 градусов. Чуть теплее будет на юге Украины, а также в Запорожской и Днепропетровской областях, где воздух прогреется до +20…+23 градуса.

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Во вторник, 3 октября, в Украину придет незначительное потепление. Столбики термометров во многих областях покажут +20…+22 градуса. Высокая температура прогнозируется в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Волынской областях.

Осадков в этот день не ожидается. На всей территории страны прогнозируется переменная облачность.

В среду, 4 октября, температура воздуха в западных областях начнет снижаться до +17…+19 градусов. В этих областях местами прогнозируются небольшие дожди. В остальных регионах в среднем температура в областях будет в пределах +20…+23 градуса. По-летнему жарко будет в Николаевской области, где воздух прогреется до +25 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Владимир Деркач рассказал, что в Украине первые дни октября 2023 будут довольно прохладными, особенно ночью. Далее ожидается переменная погода – периоды потепления будут менять холод, хотя в конце месяца ожидается плавное снижение температуры.

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