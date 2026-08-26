В Украине сотрудника СИЗО мобилизовали в день подачи документов на бронирование, он обратился в суд: чем всё закончилось

Сотрудника Кропивницкого СИЗО мобилизовали в день подачи документов на бронирование. Поэтому мужчина решил обжаловать приказы о призыве на военную службу и зачислении в воинскую часть.

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В исковом заявлении гражданин требовал освободить его от военной службы. О решении суда рассказывает "Судебно-юридическая газета".

Позиция истца

Гражданин рассказал,что 23 февраля 2026 года его приняли на службу в Государственную уголовно-исполнительную службу Украины и назначили на должность младшего инспектора второй категории отдела режима и охраны государственного учреждения "Кропивницкий следственный изолятор2.

По его словам, 3 марта 2026 года учреждение направило в территориальный центр комплектования и социальной поддержки документы для оформления ему бронирования и отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации.

В тот же день мужчина прошел военно-медицинскую комиссию, которая признала его годным к военной службе. Приказом начальника территориального центра комплектования и социальной поддержки от 3 марта 2026 года № 684 его призвали на военную службу во время мобилизации и направили для прохождения службы в воинскую часть.

Приказом командира воинской части от той же даты № 62 мужчину зачислили в списки личного состава и назначили на должность солдата резерва запасной роты.

Обращаясь в суд, истец просил признать противоправным и отменить приказ территориального центра комплектования и социальной поддержки в части его призыва на военную службу и направления в воинскую часть. Он также требовал отменить приказ командира воинской части в части зачисления его в списки личного состава и назначения на должность, а также обязать воинскую часть принять решение о его увольнении с военной службы и исключить из списков личного состава.

Истец подчеркивал, что был надлежащим образом забронирован еще до призыва. По его мнению, неучтение этого обстоятельства территориальным центром комплектования и социальной поддержки привел к незаконному призыву и последующему зачислению в списки личного состава воинской части.

В то же время во исполнение постановления суда Кропивницкий следственный изолятор сообщил, что по состоянию на 2 и 3 марта 2026 года решение уполномоченного органа о бронировании работника не было принято.

Позиция ТЦК

Территориальный центр комплектования и социальной поддержки возражал против удовлетворения иска. Ответчик указал, что на момент призыва мужчина состоял на воинском учете как военнообязанный.

Представитель ТЦК напомнил, что призыву на военную службу во время мобилизации не подлежат военнообязанные, которые забронированы в установленном порядке и находятся на специальном воинском учете. В то же время само наличие оснований для бронирования или направления работодателем документов для его оформления не означает, что военнообязанный уже приобрел статус забронированного лица.

Такой статус гражданин получает исключительно после принятия соответствующего решения, зачисления на специальный военный учет и внесения сведений о предоставленной отсрочке в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Ответчик подчеркнул, что не было никаких подтверждений наличия у истца оформленной резервизации, отсрочки от призыва или зачисления на специальный воинский учет по состоянию на момент издания приказа о призыве. Выписка из приложения "Резерв+", сформированная 5 марта 2026 года, также не подтверждала наличие отсрочки по состоянию на 3 марта, а лишь отражала приобретение мужчиной статуса военнослужащего после призыва.

Поскольку военно-медицинская комиссия признала истца годным к военной службе, а сведения о надлежащим образом оформленном бронировании или отсрочке отсутствовали, территориальный центр комплектования и социальной поддержки счел призыв правомерным.

Воинская часть отзыва на иск не подала, хотя была надлежащим образом уведомлена об открытии производства.

Что решил суд

Судом было установлено, что по состоянию на 2 и 3 марта решение уполномоченного органа о призыве истца не было принято. Он также не предоставил никаких доказательств того, что до приказа о призыве он был зачислен на специальный воинский учет в связи с бронированием или ему была оформлена действующая отсрочка от призыва.

В то же время сам факт отправки 3 марта документов для оформления бронирования не свидетельствовал о том, что на момент призыва истец уже был забронирован в установленном порядке. Суд подчеркнул, что даже если бы документы были направлены или получены территориальным центром комплектования и социальной поддержки ранее в пределах того же календарного дня, это не заменяло предусмотренного законом юридического факта оформления бронирования и пребывания на специальном воинском учете.

"Бронирование и связанная с ним отсрочка должны быть надлежащим образом оформлены до момента проведения призыва. После приобретения лицом статуса военнослужащего вопрос о прекращении военной службы регулируется другими нормами законодательства. Суд отметил, что такой подход согласуется с выводами Верховного Суда о необходимости реализации права на отсрочку до приобретения статуса военнослужащего. На момент издания приказа о призыве истец имел статус военнообязанного, был признан годным к военной службе и не имел оформленного бронирования и связанной с ним отсрочки", – говорится в материале.

Не было установлено и каких-либо других оснований, которые исключали бы возможность призыва истца на военную службу. Поэтому суд постановил:законодательство при издании приказа о призыве мужчины не было нарушено, а значит, оснований для его отмены нет.

Также суд не усмотрел оснований для отмены приказа о его зачислении в личный состав воинской части. Этот приказ был издан на основании приказа о призыве, доказательств нарушения воинской частью требований законодательства истец не представил.

Что касается требования истца об увольнении его с военной службы, то мужчине в его удовлетворении было отказано. Ведь процедура призыва военнообязанного на военную службу во время мобилизации является необратимой. И даже признание нарушений процедуры призыва само по себе не восстанавливает прежнее положение лица путем его увольнения с военной службы. А в данном случае суд не усмотрел никаких нарушений – как и оснований для его увольнения со службы.

Увольнение военнослужащего касается иных правоотношений и осуществляется на основаниях, определённых законодательством о прохождении военной службы.

По результатам рассмотрения дела № 340/1975/26 Кировоградский окружной административный суд полностью отказал в удовлетворении иска.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине мужчина заявил о незаконной мобилизации и почти шесть месяцев находился в СЗЧ. В конце концов он предстал перед судом.

Также суд вынес решение по иску врача, у которого были бронь и приказ о командировке, но его не выпустили из страны на границе.

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