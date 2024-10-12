В Украине снова потеплеет: синоптик сказала, будет ли еще 'бабье лето'

Несмотря на то, что вскоре Украина накроет похолодание с заморозками, на этом тепло не прощается. Уже через неделю показатели столбика термометра отчасти вернутся к своим предыдущим значениям.

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Это потепление можно будет условно назвать "бабьим летом". Об этом в интервью OBOZ.UA рассказала начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко.

"Хорошая новость: по сегодняшним моделям 19 октября у нас будет повышение температуры. Дай бог, чтобы так и было", – сказала она.

По словам Адаменко, потепление уже через неделю ожидается на всей территории Украины.

"Должен зайти теплый воздух, температура должна повыситься на 3-6 градусов. Этот прогноз необходимо уточнять краткосрочными прогнозами, но такая тенденция есть. Например, по Киеву: если 17 октября днем в столице прогнозируется +10 градусов, то 21 октября уже +14 градусов", – сообщила специалист.

Она отметила, что такие температуры нормальные и стандартные для второй половины осени. Однако назвать это потепление "бабьим летом" можно будет лишь частично.

"Территория Украины неоднородна, условия везде разные. Например, на западе прогнозируются заморозки, будет существенное похолодание, днем +4…+6 градусов, а затем, если 20 октября будет +15…+20 градусов, то это уже будет "бабье лето". В восточных областях заморозки пока не прогнозируются и интенсивного похолодания тоже нет. Значит, и "бабьего лета" там не будет", – объяснила синоптик.

Как сообщал OBOZ.UA, в ближайшую ночь в Украине прогнозируют заморозки, которые станут настоящим сюрпризом для многих. По прогнозам синоптиков, в западных областях температура упадет до 0-3 градусов.

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