В Украине с 17 апреля полиция переходит на усиленный режим службы: в чем причина

С пятницы, 17 апреля, сотрудники полиции Украины переходят на усиленный режим несения службы. Правоохранители активизируют меры безопасности вблизи кладбищ в связи с подготовкой к поминальным дням.

Дополнительные меры контроля также вводятся и на автодорогах. Об этом в эфире телемарафона сообщил первый заместитель начальника департамента превентивной деятельности Нацполиции Анатолий Серединский.

По его словам, через неделю после Пасхи чтят память умерших, что сопровождается значительным скоплением людей и присутствием духовенства на кладбищах.

"Соответственно, полиция уже сегодня усиливает меры безопасности возле таких объектов", – подчеркнул Серединский.

В то же время усиление безопасности на автодорогах связано с рисками обнаружения взрывоопасных предметов и сохранением минной опасности.

В полиции также сообщили, что около тысячи кладбищ в Украине закрыты для посещения, в частности в прифронтовых районах Херсонской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Луганской областей. Такие решения приняты военными администрациями.

Правоохранители отметили, что не будут допускать граждан к закрытым кладбищам, прежде всего из соображений безопасности.

"В этом году лучше избежать таких мест... Это опасно из-за ракетных обстрелов, это опасно из-за активности FPV-дронов, это опасно из-за минной опасности, которая там может существовать", – подчеркнул он.

Рекомендации для граждан от полиции

Серединский также предоставил рекомендации для граждан. В частности, в случае воздушной тревоги во время пребывания на открытой местности, если поблизости нет укрытия, следует воспользоваться особенностями рельефа.

"То есть нужно найти, выбрать ландшафт территории, ландшафт, который позволит максимально находиться в безопасности ближе к земле", – пояснил Серединский.

Кроме того, в случае обнаружения подозрительного предмета категорически запрещено к нему приближаться или прикасаться и прежде всего необходимо немедленно сообщить о находке полицию.

Напомним, в пресс-службе столичной полиции накануне также заявили, что правоохранители усилят меры безопасности в Киеве во время поминальных дней. В этом году они продлятся с 18 по 22 апреля.

Как сообщал OBOZ.UA, через неделю после крупнейшего христианского праздника Пасхи начинаются поминальные дни. В это время верующие посещают своих умерших близких на кладбище и чествуют их.

