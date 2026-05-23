В Украине прошли соревнования лучших военных пилотов дронов: медиа узнали подробности

В Трускавце Львовской области состоялись соревнования лучших пилотов военных дронов. Участие в них приняли операторы БпЛА из 19 украинских подразделений, а также представители компаний, производящих дроны, которые применяются на передовой.

Видео дня

Об этом рассказали журналисты Reuters. Они также отметили, что в Украине происходит "геймификация" войны.

Лучшие пилоты БпЛА собрались в Трускавце

Рассказ о соревнованиях в Reuters начали с описания одного из проявлений мастерства украинского воина: он смог с помощью дрона-перехватчика P1-SUN перерезать трос, которым крепился аэростат.

"Самые опытные пилоты военных беспилотников Украины на этой неделе соревновались не с Россией, а друг с другом – за право похвастаться умениями и за самое современное оборудование для своих подразделений. Молодые мужчины, которые используют игровые консоли для управления ударными дронами, начиненными взрывчаткой, иногда из командных центров далеко за линией фронта, вызывают глубокий страх у вражеских солдат", – отмечает Reuters.

Соревнования под красноречивым названием "Дикие дроны" прошли на этой неделе вблизи Трускавца. Участие в них приняли пилоты из 19 лучших украинских подразделений и производители дронов, используемых на передовой.

"Это возможность для них немного пообщаться друг с другом, чему-то научиться или поделиться чем-то с кем-то, а также увидеть у производителей, какие новые продукты доступны", – говорит "Грей", старший сержант батальона беспилотников "Черный Ворон" 93-й механизированной бригады, один из организаторов мероприятия.

Баллы за уничтожение врага

"Украина продвигает "геймификацию" войны. В прошлом году она ввела систему баллов за подтвержденные поражения с помощью дронов. Подразделения могут тратить эти баллы на приобретение оборудования на военных онлайн-платформах DOT-Chain и Brave1 Market, которые получили неофициальное название "Amazon for war", – пишет издание.

Журналисты процитировали солдата первого батальона 22 отдельной механизированной бригады, который сравнил выбор БпЛА с "выбором автомобиля".

"Все они выполняют разные функции", – отметил военный.

Украинские чиновники убеждены, что система помогает мотивировать солдат, стимулирует конкуренцию и обеспечивает эффективное распределение ресурсов между лучшими пилотами.

Стимулирование уничтожения вражеской техники с помощью системы денежных бонусов существует и в российской, и в украинской армиях. Министр обороны Украины Михаил Федоров сформулировал амбициозную цель: уничтожение по 50 тыс. оккупантов ежемесячно – чтобы обескровить вражеское войско. Сейчас общие боевые потери оккупационной армии составляют около 35 тыс. погибшими и тяжелоранеными в месяц, хотя Москва эту цифру и отрицает.

Соревнования операторов дронов, основанные два года назад, стали возможностью кратковременного отдыха для украинских военных, многие из которых находятся на войне с 2022 года.

Несколько офицеров рассказали журналистам, что их подразделения регулярно контактируют с производителями дронов, чтобы узнавать о совершенствовании.

"Это постоянный, непрерывный процесс. Если сегодня у нас есть одна версия беспилотника, через три месяца это может быть совсем другой беспилотник", – говорит командир подразделения "Черный Ворон" с псевдонимом "Дым".

Дальность полета дронов постоянно увеличивается. А вместе с ней растет и "зона уничтожения", сейчас она достигает на расстояние до 15 км по обе стороны линии соприкосновения.

Несколько участников рассказали, что беспилотники, такие как тяжелый бомбардировщик Vampire, изготовленный украинской оборонно-технологической компанией Skyfall, также используются для доставки еды, воды и медикаментов в килзону, чтобы уменьшить количество людей, которые там находятся.

Победители в каждой категории на мероприятии получили три дрона Vampire, а также батареи. Представитель компании, который попросил назвать его позывным "Арес", сказал, что Skyfall имеет мощность производить более 10 000 дронов в день и постоянно получает отзывы с передовой.

"Самый большой запрос — на автоматизацию, чтобы меньше людей могли управлять большим количеством дронов", — сказал он.

Как писал OBOZ.UA, на днях в Трускавце состоялись соревнования среди операторов БпЛА. Мы подробно рассказывали о миссии мероприятия, а также о его ходе, организаторах и участниках.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!