В Украине предлагают ввести новый праздник: будет ли дополнительный выходной

В Украине планируют ввести новый государственный праздник – День благодарения, когда каждый украинец сможет поблагодарить всех тех, кому пожелает. Датой предлагается выбрать 22 октября и сделать этот день выходным.

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Соответствующий законопроект №9574 был зарегистрирован на сайте Верховной Рады 7 августа. "Установление даты празднования Дня благодарения имеет логическую аргументацию: в первую очередь это поднятие благодарности на общенациональный уровень, когда у каждого человека будет официальная возможность выразить благодарность всем тем, кому он желает это сделать", – говорится в пояснительной записке.

Авторы законопроекта объясняют, что предложенная дата выпадает на осень – пору, богатую урожаем, что будет способствовать началу традиции отмечать праздник за семейным столом.

В мире 22 октября празднуют День перемен к лучшему.

"Праздник National Make A Difference Day посвящен тому, чтобы люди имели возможность совместными усилиями изменить мир к лучшему, помочь окружающим и сделать жизнь лучше, что логично сочетается с идеей Дня благодарения", – говорится в тексте законопроекта.

Также отмечается, что целью нового праздника является "формирование в украинском обществе и закрепление на общенациональном уровне такой важной положительной черты, как благодарность, и, соответственно, традиции выражать благодарность всем, кто этого заслуживает".

Авторы проекта считают, что установление Дня благодарения позволит положительно повлиять на укрепление национального единства в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В США отмечают День благодарения в четвертый четверг ноября. В этот национальный праздник американцы благодарят Бога и близких за все хорошее.

– 27 июля ПЦУ окончательно перешла на новоюлианский календарь. Теперь День святого Николая, Рождество, Крещение и Покров в Украине будут праздновать почти на две недели раньше.

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