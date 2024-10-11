В Украине ожидается резкое изменение погоды: синоптик предупредила о похолодании и дождях. Карта

В Украине погода в субботу, 12 октября, резко поменяется. Температура заметно упадет на западе, севере и во многих центральных областях – в течение дня воздух там прогреется только на +10...+15 градусов.

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Теплая погода продержится на востоке, юго-востоке, Днепропетровщине и в Крыму (до +19...+23 градусов днем). Однако в воскресенье, 13 октября, похолодает и там. Об этом предупредила в своем Telegram-канале синоптик Наталья Диденко.

Сильные дожди в субботу пройдут в северных, центральных, в Одесской и Херсонской областях. "Это – следствие визита атмосферного фронта", – объяснила эксперт.

На западе и востоке Украины 12 октября без осадков (только в Карпатах вероятен небольшой дождь).

В Киеве в субботу похолодает до +10...+12 градусов, день будет ветреным и дождливым. "Ночью и утром – сильный дождь!" – отметила Диденко.

Добавим: Укргидрометцентр 12 октября прогнозирует заморозки на почве в Волынской, Ривненской и Львовской областях, а на Харьковщине – пожарную опасность.

Как писал OBOZ.UA, представитель УкрГМЦ Наталья Птуха ранее сообщила, что зима 2024-2025 в Украине может быть более мягкой, чем в предыдущие годы. Однако холодные периоды все же возможны.

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