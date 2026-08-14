В Украине мужчину сняли с учета как непригодного, но через четыре года мобилизовали: чем всё закончилось

В 2022 году ВЛК исключила мужчину из воинского учета, однако через четыре года его повторно поставили на учет, признали годным и мобилизовали. Ровенский административный суд признал эти действия незаконными, отменил решение новой ВЛК и приказы о мобилизации мужчины.

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Ранее мужчину исключили из воинского учета именно из-за признания его негодным к службе. Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Решение суда

Ровенский окружной административный суд полностью удовлетворил иск мужчины. Суд признал противоправными действия ТЦК по мобилизации мужчины, а также отменил справку ВЛК от 26 марта 2026 года, которой его признали годным к военной службе.

Также суд отменил приказ начальника ТЦК № 608 о призыве мужчины, а также приказ командира воинской части о его зачислении в списки личного состава и всех видов обеспечения.

Воинскую часть обязали исключить мужчину из списков личного состава, а также взыскать в его пользу 1331,20 грн судебного сбора.

Суд учел совокупность обстоятельств: в 2022 году мужчину признали непригодным к службе и исключили из воинского учета, а ТЦК не предоставил доказательств отмены этого решения. Также ответчик не доказал наличие законных оснований для повторного постановки мужчины на учет и не предоставил надлежащих подтверждений проведения нового медицинского осмотра в 2026 году. Учитывая это, суд признал его дальнейшую мобилизацию противоправной.

Как мужчину исключили из воинского учета, а через четыре года снова поставили на него

26 мая 2022 года мужчину поставили на воинский учет по новому месту жительства, а в тот же день исключили из него на основании действовавшей на тот момент нормы закона. Соответствующие сведения внесли в его временное удостоверение военнообязанного.

Однако 25 марта 2026 года мужчину повторно поставили на воинский учет. На следующий день ТЦК направил его на ВЛК, которая на этот раз признала его годным к военной службе.

В тот же день начальник ТЦК издал приказ о призыве мужчины на военную службу в ходе мобилизации и направлении его в воинскую часть. Там его зачислили в списки личного состава и всех видов обеспечения.

Мужчина подал иск в административный суд, утверждая, что после снятия с воинского учета по причине негодности он утратил статус военнообязанного, поэтому не мог быть мобилизован. Также он оспорил законность новой справки ВЛК.

Напомним, в Николаеве суд признал военнослужащего ТЦК виновным в халатном отношении к военной службе в особый период. Причиной стало отсутствие непрерывной видеофиксации во время оповещения граждан.

Как писал OBOZ.UA, национальная полиция активизировала расследование возможных злоупотреблений в ТЦК, при бронировании и работе ВЛК. На данный момент подозрения предъявлены 76 руководителям ТЦК разного уровня.

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