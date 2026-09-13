В Украине мужчин можно законно мобилизовать даже в возрасте до 25 лет: какие могут быть причины

В Украине мужчины до 25 лет, как правило, остаются призывниками, поэтому сам по себе возраст не является основанием для их мобилизации. Однако в законодательстве предусмотрены исключения. Если молодой человек уже внесен в категорию военнообязанных, он может подлежать призыву во время мобилизации.

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Об этом рассказал адвокат Евгений Филипец на своём YouTube-канале. Эксперт объяснил, в каких случаях мужчина, ещё не достигший 25 лет, может иметь статус военнообязанного.

Кого могут мобилизовать до 25 лет

После снижения предельного возраста мобилизации с 27 до 25 лет мужчины моложе 25 лет в большинстве случаев остаются призывниками. В то же время законодательство предусматривает отдельные случаи, когда человек этого возраста уже имеет статус военнообязанного.

В частности, это может касаться мужчин, которых ранее признавали ограниченно годными к военной службе. Если такой статус они получили ещё до 25 лет, их могли перевести из категории призывников в категорию военнообязанных.

После отмены статуса "ограниченно годен" такие граждане должны повторно пройти военно-медицинскую комиссию. Если ВМК признает их годными к службе, они могут подлежать мобилизации до достижения 25 лет.

Отдельная категория — выпускники военных кафедр. Если во время обучения мужчина прошел соответствующую военную подготовку и получил начальное офицерское звание, он приобретает статус военнообязанного. При наличии предусмотренных законом оснований это может позволить его мобилизацию ещё до достижения 25 лет.

В группу риска также могут попасть бывшие сотрудники Национальной полиции со специальными званиями. После увольнения их могут перевести со специального на общий воинский учет, в результате чего они приобретают статус военнообязанных.

Возможная ошибка в военном учете

Причиной проблемы может стать не только юридический статус, но и ошибка в военно-учетных данных. Например, мужчину, который по закону должен оставаться призывником, могут ошибочно отнести к военнообязанным.

Поэтому мужчинам до 25 лет рекомендуют проверять актуальность информации о себе в военном учете, в частности в приложении "Резерв+". Если статус был изменен без законных оснований, его можно уточнить и, при необходимости, обжаловать.

Таким образом, возраст до 25 лет не гарантирует абсолютной защиты от мобилизации. Решающим является то, к какой категории граждан по воинскому учету относится человек и на каком основании ему присвоили статус военнообязанного.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине продолжается всеобщая мобилизация. Повестки могут получить военнообязанные граждане в возрасте от 25 до 60 лет, признанные годными к военной службе и не имеющие оформленной отсрочки или бронирования.

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