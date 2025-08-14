В Украине изменят порядок награждения военных: в Генштабе объяснили, как именно

В Украине существенно сократят процедуру награждения военнослужащих. Ранее этот процесс длился месяцами, а теперь все этапы будут занимать не более 16 дней.

Этого планируют достичь за счет сокращения времени рассмотрения документов о награждении и уменьшения количества институций, через которые будут проходить наградные материалы. Об этом 13 августа сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

"Во исполнение решения Ставки Верховного Главнокомандующего Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины и Министерство обороны Украины наработали изменения, направленные на совершенствование порядка подготовки и представления документов для награждения военнослужащих государственными наградами за боевые заслуги", – отметили там.

Как изменится процедура

Ранее рассмотрение таких документов о награждении длилось от трех до восьми месяцев, поскольку все они проходили через значительное количество инстанций и согласований, а часть оформлялась вручную.

"Согласно разработанному алгоритму время рассмотрения документов о награждении будет значительно сокращено, а количество институций, через которые будут проходить наградные материалы, – уменьшено", – сообщили в Генштабе.

Воинская часть будет направлять наградные материалы в орган военного управления, которому она подчинена. Оттуда их будут направлять непосредственно на рассмотрение руководству Вооруженных сил Украины. В обеих инстанциях документ должны рассматривать не более двух суток. Затем – передать документы в Офис президента.

Такая процедура в целом потребует от 8 до 16 дней, заверили в Генеральном штабе.

Кроме того, отдельно прорабатывается возможность отображения сертификата о государственной награде в мобильном приложении Дія. Соответствующие предложения будут переданы в уполномоченные органы для внесения необходимых изменений, сообщили в Минобороны.

