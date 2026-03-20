В Украине изменится погода на выходных: синоптики рассказали, чего ждать. Карта

В ближайшие выходные погода в Украине изменится. Днем будет теплее, хотя ночью еще возможны небольшие "минусы".

Также на большинстве территории нашего государства будет сухо, небольшие осадки возможны лишь местами. Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

Какой будет погода 20-22 марта

Синоптики прогнозируют, что на выходных в Украине потеплеет. Днем столбики термометров будут подниматься до +6...+14 градусов. Ночная температура в течение трех дней будет колебаться от 5 градусов тепла до 2 градусов мороза.

Ветер – преимущественно северо-восточный, 5-12 м/с.

Что касается осадков, то в эти выходные на большинстве территории нашего государства они не ожидаются.

Но есть и исключения: местами может дождик в Карпатах и на востоке (20 марта), в следующие два дня "эстафету" дождей примут южные регионы: там 21-22 марта возможны небольшие осадки.

Относительно столицы – в Киеве дожди в ближайшие три дня не прогнозируют. Ночью температура составит -1...+1, днем – от 9 до 11 градусов выше нуля.

Как рассказывал OBOZ.UA, с 18 марта в Украину пришло похолодание с мокрым снегом. Однако украинский синоптик Наталья Диденко считает, что ощутимое потепление придет в нашу страну уже с 23 марта.

