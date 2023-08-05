В Украине хотят наказывать водители слишком громких автомобилей на 17 тысяч гривен: что известно

4 августа в Украине депутаты зарегистрировали законопроект №956, предлагающий введение штрафов для водителей автомобилей и мотоциклов, нарушающих допустимые уровни шума. Как уточнил нардеп Ярослав Железняк, речь идет о владельцах автомобилей и мотоциклов с прямотоками.

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Об этом он рассказал в своем Telegram-канале. Основная цель этого законопроекта состоит в усовершенствовании административной ответственности за вождение и использование транспортных средств с превышением допустимых уровней шума.

Согласно документу, для владельцев таких транспортных средств предусмотрена административная ответственность в виде штрафа на сумму 17 тысяч гривен, в случае повторного нарушения – штраф 34 тысяч гривен и лишение прав до 6 месяцев.

"Вижу, не только меня беся гонщики с прямотоками на спорткарах и мотоциклах, которые сейчас так громко стартуют на улицах города, что часто путаешь с прилетами ракет. Я просто жаловался, а коллеги вижу уже подали законопроект, чтобы за это наказывать", – прокомментировал соответствующую инициативу коллег нардеп Ярослав Железняк.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как в Украине наказывают за вождение без удостоверения. Так, в случае, если водитель не может предоставить водительское удостоверение патрульным или свидетельство о регистрации ТС, то он должен уплатить штраф в размере 425 грн. В свою очередь стандартный штраф за вождение авто без водительских "прав" – 3400 грн. Причем эту сумму должен уплатить и человек-владелец транспорта.

OBOZREVATEL ранее писал о том, что в Украине самые большие штрафы водителям предусмотрены за вождение в нетрезвом состоянии. В случае, если водитель задержан в состоянии алкогольного опьянения, это наказывается 17 000 грн с лишением удостоверения на 1 год.

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