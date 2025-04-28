В Украине еще возможны заморозки: синоптик сделала предупреждение и назвала дату потепления

Со вторника, 29 апреля, в Украине потеплеет – днем будет преобладать сухая и солнечная погода. Однако в отдельных областях в ближайшую ночь снова вероятны заморозки.

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Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. По ее словам, потепление не означает жару, в стране ожидается спокойная, комфортная весна.

"Украина завтра будет относиться к масштабной области повышенного атмосферного давления, которая занимает значительную часть Европы. Поэтому 29 апреля будет преобладать сухая, с солнцем, погода", – отметила она.

Поскольку температура воздуха в ближайшую ночь ожидается в пределах +2... +8 °С, то заморозки еще вероятны, в частности на Полтавщине и Черниговщине.

В течение дня вторника уже ощутимо потеплеет, ожидается +15... +19 °С. Ожидается западный и северо-западный ветер, который на севере, западе и в центральной части временами будет порывистый, сильный. Вечером атмосферный фронт с северо-востока обусловит небольшой дождь в Черниговской и Сумской областях.

В Киеве 29 апреля осадки не прогнозируются. Температура воздуха ночью в столице составит +4... +6 °С, днем оно прогреется до +18 °С.

"Заморозки на неделе будут отступать, днем станет теплее, однако пока недавних +27 °С не будет. За дождями будем следить вместе", – объяснила Диденко.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Укргидрометцентра, в последний день апреля погода снова изменится. В частности, ожидаются кратковременные дожди, возможны также грозы в западных областях.

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