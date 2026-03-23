В Украине будет до 18 градусов тепла: синоптики дали детальный прогноз на вторник. Карта

Синоптики прогнозируют теплую и преимущественно сухую погоду по всей Украине во вторник, 24 марта. Температура днем будет колебаться от +9°C на востоке до +18°C на западе страны.

Осадки почти не ожидаются, лишь на востоке возможен местный небольшой дождь. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

На севере страны ночью ожидается переменная облачность, без осадков, температура 0°...+2°C, ветер северо-восточный 5-10 м/с. Днем температура поднимется до +12°...+14°C при таком же ветре, без осадков.

На юге ночью прогнозируют переменную облачность, без осадков, температура +3°...+5°C, ветер северо-восточный 5-10 м/с. Днем столбики термометров покажут +15°...+17°C, небо будет оставаться преимущественно ясным.

На западе Украины ночью также переменная облачность без осадков, 0°...+2°C, ветер северный 5-10 м/с. Днем ожидается самое теплое в стране – +16°...+18°C, ветер слабый, северный, 5-10 м/с.

На востоке ночью облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, температура +2°...+4°C, ветер северо-восточный 5-10 м/с. Днем условия останутся похожими – +9°...+11°C, местами кратковременный дождь.

В Киеве ночью переменная облачность, без осадков, температура 0°...+2°C, ветер северо-восточный 5-10 м/с. Днем столбики термометров поднимутся до +12°...+14°C, небо будет частично ясным.

Таким образом, украинцы могут рассчитывать на теплую и солнечную погоду почти во всех регионах, кроме востока, где возможны небольшие осадки.

Напомним, март в Украине ожидается в целом спокойным и достаточно комфортным по погоде. Несмотря на это, в отдельные периоды возможно существенное похолодание – местами температура может опускаться до минусовых отметок.

Как писал OBOZ.UA, 19 марта в Карпатах резко ухудшилась погода – горы снова оказались в настоящих зимних условиях. Снег засыпал склоны, а температура воздуха опустилась до минусовых значений.

