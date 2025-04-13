В Тузловские лиманы на Одесщине вернулась стая розовых фламинго: захватывающие фото и видео

К Тузловским лиманам в Одесской области вернулась стая розовых фламинго. Птицы на протяжении зимы путешествовали по Европе, а 12 апреля прилетели в Украину.

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Об этом сообщил доктор биологических наук и начальник научно-исследовательского отдела НПП "Тузловские лиманы" Иван Русев. Увлекательные фото и видео ученый разместил на своей странице в Facebook.

"Розовые изюминки вернулись в Тузловские лиманы. Они путешествовали всю зиму по Европе и вот наконец вернулись в Украину, в Национальный природный парк "Тузловские лиманы", – говорится в сообщении.

По словам Русева, у Границы "Тузловская Амазония" было замечено 150 птиц. Ученый надеется, что розовым фламинго удастся найти безопасные места для гнездования.

"Поздоровалась стая с работниками нацпарка и полетела искать на больших просторах лиманов уютные места для гнездования. Надеемся, что им это удастся сделать, а мы будем их оберегать", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце января в Одесской области обнаружили мазут из российских танкеров, которые в декабре 2024 года потерпели крушение в районе Керченского пролива. По словам Ивана Русева, последствия таких экологических катастроф не имеют границ и тысячи тонн мазута, попавших в море, повлекут за собой большую беду для экосистемы Черного моря и его биоразнообразия.

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