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В Тернополе трехлетняя дочь погибшего Героя помогла вышить "Рушник воли". Фото

Марина Лисничук
Новости. Общество
2 минуты
696
В Тернополе трехлетняя дочь погибшего Героя помогла вышить 'Рушник воли'. Фото

В Тернопольской областной универсальной научной библиотеке 10 августа приступили к реализации коллективного национально-художественного проекта "Рушник воли". К нему присоединилась маленькая дочь погибшего на войне Героя, которая помогала старшим вышивать.

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Об этом сообщает издание "За Збручем". На Facebook-странице библиотеки поделились фотографиями (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что цель проекта – вышить оберег украинского народа, объединить семьи защитников, неравнодушных краян, украинцев, которые потеряли свои дома в связи с войной и имеют статус внутренне перемещенных лиц.

В Тернополе трехлетняя дочь погибшего Героя помогла вышить "Рушник воли". Фото

Желающие создают вышитое полотенце длиной три метра. Первые крестики под руководством талантливой мастерицы Виктории Кривонос на холсте вышили матери, дети, жены, сестры и родственники погибших защитников Украины.

Среди них: Татьяна Рымар, заложившая первый крестик, Александра Орляк, Ольга Трух, Галина Мазник, Марьяна Михайловская.

В Тернополе трехлетняя дочь погибшего Героя помогла вышить "Рушник воли". Фото

Самой молодой участницей акции стала трехлетняя Женя Михайловская, отец и дядя которой погибли в российско-украинской войне, которая продолжается с 2014 года.

В первый день к вышиванию присоединились внутренне перемещенные лица – Лариса Шурховецкая, Татьяна Иванкова, а также отец Николай Квич и другие.

В Тернополе трехлетняя дочь погибшего Героя помогла вышить "Рушник воли". Фото

Отмечается, что полотенце будут вышивать в трех районах Тернопольской области и в самом Тернополе по схеме отдельных блоков узоров, орнаментов, которые распространены в регионе. Ее разработала Виктория Кривонос, член Национального союза мастеров народного искусства Украины, соучредитель и глава общественной организации "Школа борщевской народной рубашки".

В Тернополе трехлетняя дочь погибшего Героя помогла вышить "Рушник воли". Фото

Во время вышивания рушник будут хранить в центральных районных библиотеках Кременца, Черткова и главной библиотеке области – Тернопольской ОУНБ. В библиотечные учреждения могут приходить все желающие и присоединяться к проекту. В Тернополе заинтересованных приглашают вышивать рушник в отдел городского абонемента ТОУНБ с 10 по 15 августа.

В Тернополе трехлетняя дочь погибшего Героя помогла вышить "Рушник воли". Фото

В целом же процесс вышивания продлится до октября 2023 года. Первого октября в Тернопольской областной универсальной научной библиотеке состоится презентация рушника в формате духовно-художественной импрезы.

Как сообщал OBOZREVATEL, семилетняя Ирина Васильева из Ривне, потерявшая отца на войне, купила уже несколько автомобилей и тепловизоров для военных. Девочка производит веночки, продает и передает деньги на нужды Вооруженных сил Украины.

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