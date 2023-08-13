В Тернополе трехлетняя дочь погибшего Героя помогла вышить 'Рушник воли'. Фото

В Тернопольской областной универсальной научной библиотеке 10 августа приступили к реализации коллективного национально-художественного проекта "Рушник воли". К нему присоединилась маленькая дочь погибшего на войне Героя, которая помогала старшим вышивать.

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Об этом сообщает издание "За Збручем". На Facebook-странице библиотеки поделились фотографиями (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что цель проекта – вышить оберег украинского народа, объединить семьи защитников, неравнодушных краян, украинцев, которые потеряли свои дома в связи с войной и имеют статус внутренне перемещенных лиц.

Желающие создают вышитое полотенце длиной три метра. Первые крестики под руководством талантливой мастерицы Виктории Кривонос на холсте вышили матери, дети, жены, сестры и родственники погибших защитников Украины.

Среди них: Татьяна Рымар, заложившая первый крестик, Александра Орляк, Ольга Трух, Галина Мазник, Марьяна Михайловская.

Самой молодой участницей акции стала трехлетняя Женя Михайловская, отец и дядя которой погибли в российско-украинской войне, которая продолжается с 2014 года.

В первый день к вышиванию присоединились внутренне перемещенные лица – Лариса Шурховецкая, Татьяна Иванкова, а также отец Николай Квич и другие.

Отмечается, что полотенце будут вышивать в трех районах Тернопольской области и в самом Тернополе по схеме отдельных блоков узоров, орнаментов, которые распространены в регионе. Ее разработала Виктория Кривонос, член Национального союза мастеров народного искусства Украины, соучредитель и глава общественной организации "Школа борщевской народной рубашки".

Во время вышивания рушник будут хранить в центральных районных библиотеках Кременца, Черткова и главной библиотеке области – Тернопольской ОУНБ. В библиотечные учреждения могут приходить все желающие и присоединяться к проекту. В Тернополе заинтересованных приглашают вышивать рушник в отдел городского абонемента ТОУНБ с 10 по 15 августа.

В целом же процесс вышивания продлится до октября 2023 года. Первого октября в Тернопольской областной универсальной научной библиотеке состоится презентация рушника в формате духовно-художественной импрезы.

Как сообщал OBOZREVATEL, семилетняя Ирина Васильева из Ривне, потерявшая отца на войне, купила уже несколько автомобилей и тепловизоров для военных. Девочка производит веночки, продает и передает деньги на нужды Вооруженных сил Украины.

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