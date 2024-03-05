В Telegram заявили, что получили список 'потенциально проблемных' каналов от украинских властей: что об этом известно

В компании Telegram заявили, что получили от украинских властей перечень "потенциально проблемных" каналов. Специалисты проверяют их контент на соответствие правилам мессенджера.

Об этом сообщает издание NV со ссылкой на представителя Telegram Реми Вонга. "В настоящее время мы изучаем его [список] и будем принимать меры против любого контента, нарушающего условия предоставления услуг Telegram", — сказал Вонг.

При этом он не уточнил, кто именно предоставил этот список и какие каналы входят в него.

В то же время, представитель компании отметил, что Telegram является безопасным мессенджером для украинцев и пользователей в других странах мира.

"Telegram был специально создан для защиты пользователей от российской слежки Наши приложения имеют открытый исходный код, а протокол шифрования полностью задокументирован, поэтому любой исследователь может самостоятельно проверить его целостность и реализацию", – заявил он.

Напомним, что в Главном управлении разведки Минобороны заявили, что популярный сегодня мессенджер Telegram содержит ряд угроз безопасности Украины. Теперь необходимо искать пути решения этой проблемы.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Черкасской области СБУ заблокировала семь групп в мессенджерах, которые помогали мужчинам призывного возраста избегать мобилизации. Эти сообщества функционировали в Telegram и Viber.

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