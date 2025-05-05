На войне с 18 лет: на Покровском направлении погиб пилот дронов Максим Соловей из Тернополя. Фото

В бою на Покровском направлении фронта погиб молодой пилот дронов, терннополянин Максим Соловей. Боец с позывным "Мася" служил в роте ударных беспилотных авиационных комплексов "Шершни Довбуша" 68-й отдельной егерской бригады.

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Защитник на войне с 18 лет, через две недели он планировал приехать домой на день рождения, но теперь ему навеки осталось 28. О потере известили его родные, друзья, а также в городском совете.

"Покинул этот мир как Герой, чей подвиг навсегда будет вписан в историю, наш земляк Соловей Максим Олегович. Воин погиб 1 мая, мужественно исполняв воинский долг, в бою за Украину на Донетчине. Сочувствуем родным, друзьям, всем близким Героя! Вечная и светлая память защитнику Украины!" – написал мэр Сергей Надал.

Тернополянин Максим Соловей был примером одаренности и решительности, сознательным воином государства. Фактически со школьной парты, с 18-летнего возраста, он добровольцем пошел защищать Украину. В Тернопольской общеобразовательной школе №16 им. В. Левицкого рассказали, что парень был образцовым учеником, преданным другом, талантливой личностью.

"Максимчик, мой дорогой мальчик. Тебе пишет твоя первая учительница… Ты защищал всех нас как настоящий мужественный воин, как Герой. Вечная тебе память, мальчик наш дорогой, наш выпускник", – отметила в соцсети Татьяна Рудык.

"Мася" служил в 68-й ОЕБр имени Олексы Довбуша, был пилотом дрона, в последнее время воевал на Донетчине. В ночь с 30 апреля на 1 мая во время выполнения боевого задания защитник погиб на поле боя на Покровском направлении. У него остались родители и сестра, родные.

"Погиб наш собрат "Мася". Молодой, полный сил и энергии. Неоднократно наносил сокрушительные удары по врагу, спасал жизнь своих побратимов. Ты навсегда останешься в строю пилотов "Шершни Довбуша". Мы обязательно отомстим! Вечная память Герою! Слава Украине!" – написал воин Дмитрий Иванков.

Сестра защитника Яна Возная рассказала, что брат очень ждал отпуска, мечтал отпраздновать 29-летие вместе с семьей.

"Ты должен был приехать на свой день рождения, это должно было быть через две недели… Как ты хотел в этот отпуск, так хотел отпраздновать вместе, но не дождался… Буду любить тебя вечно, родной", – написала она.

В память о брате девушка инициировала сбор средств для поддержки роты ударных БпАК, в которой он служил.

"Друзья, боль и грусть… "Мася" был одним из тех Героев, которым мы с вами помогали… Авто, дроны, ремонты… всякое разное… Нет "Масика"… осталась вечная память и приятные воспоминания общения – всегда имел свое мнение на все, умный и уверенный в себе. Сколько еще мог бы сделать… Низкий поклон и искренние соболезнования родителям за сына-Героя! Помните, что в его и всех других смертях виноват каждый моssкалюга без исключения! Давайте помогать нашим защитникам, война продолжается…" – написал Андрей Пукас.

"Неописуемая боль. Олег и Оксанка, искренние соболезнования. Слава Герою! Вечная память тебе, Макс", "Мой племянник… с первого дня на передовой… Царство Небесное ангелочек…" – выразили соболезнования друзья и знакомые семьи Героя.

Как сообщал OBOZ.UA, на Лиманском направлении фронта в боях против врага погиб 28-летний воин Андрей Кузь с Тернопольской области. Он служил по контракту в штурмовом специализированном батальоне.

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