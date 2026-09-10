В СССР ели хлопья необычным способом: сейчас об этом даже и не задумываются

Сегодня хрустящие хлопья считаются традиционным сладким завтраком, который обычно заливают молоком, йогуртом или едят со свежими ягодами. Однако в самом начале появления этого продукта в Советском Союзе культура его потребления только формировалась, поэтому покупателям предлагали довольно экзотические комбинации.

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Торговые ведомства и гастрономические путеводители пытались позиционировать новинку как абсолютно универсальное блюдо для любого приема пищи. В результате возникали сочетания с первыми блюдами и горячими напитками, которые современному человеку покажутся, как минимум, странными.

История появления хлопьев в СССР

Производство первых кукурузных хлопьев началось в СССР еще в начале 1930-х годов, задолго до знаменитой поездки наркома пищевой промышленности Анастаса Микояна в США. В 1933 году в Москве запустили опытный завод по выпуску так называемого корнфлекса, который работал по американской технологии и на импортном оборудовании. Поскольку для большинства граждан такая еда была совершенно незнакомой, а само название звучало как иностранное, властям пришлось буквально учить население, как правильно ее употреблять. Уже в 1939 году в первом издании известной "Книги о вкусной и здоровой пище" хлопьям посвятили отдельный раздел с подробной инструкцией.

Читателям объясняли, что продукт не требует дополнительной термической обработки и полностью готов к употреблению. Среди рекомендуемых вариантов подачи фигурировали не только молоко или сливки, но и пахта, творог, варенье, мед, фрукты и даже кисель. Авторы советовали добавлять хрустящие лепестки в жидкость постепенно, чтобы они не успевали размокнуть.

Заменитель сухариков и универсальный продукт

Наиболее неожиданным для современного потребителя был список рекомендаций по несладким сочетаниям. Гастрономические издания настойчиво предлагали подавать кукурузные хлопья к мясным и овощным бульонам или супам вместо обычных гренков или сухариков. Хлопья должны были выполнять исключительно текстурную роль — придавать первому блюду приятный хруст.

Эту концепцию подтверждает и более поздняя советская реклама. В частности, на рекламном плакате "Главбакалея" 1955 года выпуска прямо указывалось, что хлопья одинаково ""хороши с молоком, сметаной, киселем, бульоном, а иногда и с кофе". Создание таких универсальных рекомендаций объяснялось стремлением пищевой промышленности продемонстрировать максимальную пользу и многофункциональность нового продукта.

OBOZ.UA писал о популярных в СССР продуктах, которые сейчас не производятся.

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