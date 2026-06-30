В Совете Европы ответили, может ли ЕС отказывать в защите украинским мужчинам

Некоторые европейские страны устанавливают свои правила для украинцев, нуждающихся в защите. Важно, чтобы эти правила не противоречили международному праву, а также не приводили к дискриминации отдельных категорий людей.

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Об этом изданию рассказал комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти. Общий запрет, лишающий защиты мужчин определенного возраста, был бы проблематичным, поэтому в этом вопросе должен применяться индивидуальный подход.

Страны вводят свои правила в отношении беженцев

В Европе продолжается обсуждение статуса украинской диаспоры. Несмотря на вклад украинцев в экономику стран, где они находятся, а также высокую адаптивность по сравнению с другими мигрантами, в отдельных странах ведутся разговоры об ограничении уровня защиты и поддержки украинских беженцев.

В последнее время уровень гостеприимства в европейских странах по отношению к украинским беженцам начал снижаться – страны вводят различные ограничения, сокращают социальные выплаты, ограничивают доступ к жилью и даже исключают определенные категории людей.

Недавно Еврокомиссия выступила с предложением продлить временную защиту украинцев, бежавших от войны, еще на год – до марта 2028 года. Однако при этом предусмотрены исключения – например, в отношении мужчин, подлежащих мобилизации в Украине, но прибывших уже после принятия новых правил.

Однако некоторые европейские страны предпочитают устанавливать свои правила для украинцев. Например, учитывать, из какой области Украины приехал человек, нуждающийся в защите. Однако комиссар Совета Европы по правам человека считает такое деление нелогичным, поскольку в Украине нет безопасного места.

"Это не имеет смысла. В Украине нет безопасного места. Вы это знаете. Это знают украинцы. Это неоднократно подтверждает ООН", – отметил Майкл О’Флаэрти.

Также возникает вопрос об общем исключении из-под защиты мужчин призывного возраста. Комиссар отмечает, что это должно осуществляться в соответствии с международным правом.

"Международное право предусматривает исключения из призыва для определенных категорий: люди с инвалидностью, люди, являющиеся законными отказниками по религиозным причинам, и т. д. И это означает, как минимум, что в любой стране или во всем ЕС, если до этого дойдет, каждый человек, которого это касается, должен иметь возможность изложить свою позицию и доказать, что он подпадает под исключения", – отметил комиссар Совета Европы по правам человека.

Правила не должны создавать дискриминацию

Установление странами правил, которые различают людей по определенному признаку, может приводить к дискриминации. Общий запрет, исключающий из-под защиты всех мужчин определенного возраста, был бы очень проблематичным. Индивидуальное рассмотрение, по мнению комиссара, является ключом к решению этой сложной ситуации.

"Когда вы проводите какое-либо разграничение между людьми, вы должны очень четко доказать, что это не является дискриминацией. И поэтому исключение мужчин определенной возрастной группы – это, во-первых, исключение мужчин, а не женщин. А во-вторых – мужчин определенного возраста. Это уже само по себе поднимает вопрос о равенстве. И это означает, что тот, кто делает такое утверждение, должен предоставить очень убедительное обоснование того, что это не является недопустимой или незаконной дискриминацией. Теоретически такое обоснование возможно", – отметил Майкл О'Флаэрти.

Каждый человек должен иметь возможность подать индивидуальное заявление и объяснить, почему к нему должны применяться исключения.

Майкл О'Флаэрти привел пример, когда в рамках международного права религиозные убеждения являются основанием для таких исключений.

"Свидетели Иеговы, насколько я понимаю, могут отказываться от военной службы по религиозным причинам. Международное право признает это законным основанием. Это не означает, что вы уклоняетесь от обязанности – возможно, вы проходите гражданскую службу. Но ваше дело должно быть рассмотрено", – отметил он.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в правительстве Австрии призвали прекратить автоматическое предоставление статуса временной защиты украинцам мобилизационного возраста. Такое заявление главы МВД Австрии Герхарда Карнера прозвучало накануне встречи министров внутренних дел ЕС. Он уверен, что это помогло бы не только Австрии, но и Украине, поскольку мужчины могут не только поступить на военную службу, но и способствовать экономическому восстановлению страны.

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