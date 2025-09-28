В школе объявили День траура: в Киеве Россия убила ученицу Александру Полищук. Фото

В ночь на 28 сентября страна-террорист осуществила очередную массированную атаку по Украине. В частности, в Киеве Россия убила ученицу одной из столичных школ Александру Полищук.

Видео дня

В связи с этим, завтра, 29 сентября 2025 года, в учебном заведении был объявлен День траура и отменены все развлекательные мероприятия с 29.09 по 03.10.2025 года. Такое заявление сделали в Специализированной школе № 159 города Киева, где учились девушка.

"28 сентября 2025 года в результате вражеской ночной атаки на Киев трагически погибла ученица 7-Б класса Полищук Александра. Выражаем искренние соболезнования родителям и семье Александры", – говорится в сообщении.

Напомним, что жители Киева приносят на место гибели 12-летней девочки Саши цветы и игрушки. Жизнь ребенка оборвалась на месте пораженного вражеским средством воздушного нападения многоэтажного дома в Соломенском районе столицы.

Что предшествовало

В ночь на воскресенье, 28 сентября, российские оккупанты атаковали Киев и область. Из-за падения обломков вспыхнули многочисленные пожары. Разрушениям подверглись жилые дома, горели машины и хлебозавод. Есть пострадавшие как в столице, так и на Киевщине. Среди жертв – 12-летняя девочка, которая погибла в многоэтажке в Соломенском районе: ее тело спасатели деблокировали из-под бетонной плиты, которая упала на ребенка.

Также в ночь на 28 сентября оккупанты ударили по Запорожью. В результате атаки возник пожар в многоэтажке, повреждены производственные помещения, также известно о по меньшей мере 27 пострадавших, среди которых – дети.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский отреагировал на очередную атаку России по украинским городам, во время которой вражеские войска запустили почти 500 дронов-камикадзе и более 40 ракет различных типов. Глава государства заявил, что Украина будет наносить ответные удары.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!