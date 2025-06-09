В Sense Hub Kyiv состоится благотворительный концерт оркестра НАОНИ

14 июня во дворике креативного пространства Sense Hub Kyiv состоится благотворительный концерт ведущих солистов Национального академического оркестра народных инструментов Украины (НАОНИ). Цель мероприятия – поддержать полк "Азов" – все собранные средства направляются на поддержку 12-й бригады спецназначения "Азов" НГУ через отдел фандрейзинга - АЗОВ.ONE.

Во время концерта прозвучат мировые хиты в исполнении на традиционных украинских инструментах - в частности бандуре, цимбалах, трембите и других. Выступление НАОНИ в камерном формате – это уникальная возможность увидеть оркестр, который более пяти десятилетий достойно представляет украинское музыкальное искусство в Украине и за ее пределами.

Оркестр имеет в своем активе более 3 000 концертов на разных континентах, победы в международных конкурсах, выступления с ONUKA, Джамалой, Олегом Скрипкой, группами "Друга Ріка", Mad Heads, KozakSystem и другими. НАОНИ также открывал Евровидение-2017 в Киеве.

Начало мероприятия – в 18:00, вход в пространство будет открыт с 17:00. После выступления запланировано неформальное общение с музыкантами. Вход свободный, однако поощряется благотворительное пожертвование.

Место проведения: дворик Sense Hub Kyiv, ул. Ярославов Вал, 7.

Sense Hub Kyiv – это креативное пространство от Sense Bank, где постоянно проходят культурные и образовательные события.