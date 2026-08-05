В результате российского обстрела в Харькове погиб польский волонтер: он доставлял еду в прифронтовые города и села. Фото

Польский волонтер Марек Русек-Вольский погиб в Харькове в результате российского обстрела. Он регулярно доставлял гуманитарную помощь в прифронтовые города и села Украины. По предварительной информации, смертельное ранение волонтер получил в конце июля после атаки российского дрона.

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О гибели гражданина Польши сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Польши Мацей Вевюр. Он подтвердил, что волонтер погиб в Украине в результате российских боевых действий, а также выразил соболезнования родным погибшего. Польское дипломатическое ведомство заявило, что посольство в Украине оказывает семье всю необходимую консульскую поддержку.

В заявлении МИД Польши призвали уважать частную жизнь семьи в это сложное время. Пресс-секретарь ведомства подчеркнул, что польская дипломатическая служба готова оказать близким погибшего всю помощь, которая входит в ее полномочия.

Информацию о смерти Марека Русека-Вольского также опубликовала 30 июля группа в Facebook "Razem dla Ukrainy", администратором которой он был. В сообщении отмечалось, что польский волонтер получил смертельные ранения в результате удара российского дрона в Харькове примерно 27 июля.

Помогал прифронтовым городам

Из публикаций Марека Русека-Вольского в социальных сетях следовало, что он регулярно доставлял в Украину гуманитарную помощь. Ее получали жители городов и сел, расположенных вблизи линии фронта.

После начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года польские волонтеры и благотворительные организации неоднократно доставляли гуманитарные грузы в Украину. Они помогали жителям регионов, пострадавших от боевых действий.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в результате атаки российского беспилотника в Черкасской области погиб волонтер Иван Степанюк. Трагический случай произошел 1 апреля в Золотоношском районе. Помимо него погибли еще трое человек.

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