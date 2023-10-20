В приложении 'Киев Цифровой' началось голосование за улицу Глеба Бабича: подробности

Инициативная группа киевлян предлагает переименовать улицу Канальную в честь воина, украинского поэта, автора песен, общественного деятеля Глеба Бабича. Он погиб на фронте, защищая Украину.

Об этом заявили депутаты Киевсовета из фракции "Европейская солидарность". Как пояснил воин-десантник, депутат Киевсовета Александр Погребиский, теперь по процедуре должно состояться общественное обсуждение в приложении "Киев Цифровой".

"Друзья, уверен, все вы помните Глеба Бабича. Поэт и Воин. Он погиб, защищая нашу страну, но его слова и мысли остались жить в песнях. Стартовало голосование в приложении "Киев Цифровой". Прошу поддержать. Он заслужил. Заходите в приложение, там наверху дело есть "больше сервисов" – там "электронная демократия" – раздел "опросы" – там находите улицу, нажимаете "да", – отметил депутат Киевсовета Леонид Емец.

Видео дня

Глеб Бабич погиб в июле 2022 возле Изюма Харьковской области. До 2019 года был командиром взвода 10 ОГШБр. После 24 февраля 2022 стал бойцом сил ТРО Киева. Сочинил более 500 песен и стихов. 7 песен на стихи Бабича исполняет группа Kozak System – "Подай оружие", "Сила и оружие", "Довольно грустных песен", "Свобода как любовь", "Мольфар", "Те, что держат небо над Рождеством" и "Не бросай".

Глеб Бабич претворял в жизнь многие проекты помощи армии, в частности последний его проект по созданию комплекса оптико-электронной разведки "Локи". Комплексы оптической разведки, которые спроектировал Глеб Бабич вдоль линии фронта, спасли многие жизни украинских воинов.

Ссылка для голосования: https://kvd.page.link/4ubpZdUeUbLbUcdS8.